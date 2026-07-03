Юрист Южалин: работнику из льготной категории обязаны дать отпуск за свой счёт

Правовое регулирование предоставления неоплачиваемого отпуска закреплено в статье 128 Трудового кодекса Российской Федерации, а также в некоторых других нормах ТК России и федеральных законах. Действующее законодательство выделяет два принципиально разных сценария, при которых возможен уход в отпуск за свой счёт.
Как рассказал в беседе с RT Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob, первый сценарий — работник принадлежит к льготной категории граждан и работодатель не имеет права отказать ему в удовлетворении соответствующего заявления.
«Второй сценарий: работник не подпадает под льготные категории, и тогда решение о предоставлении неоплачиваемого отпуска остаётся на усмотрение работодателя», — предупредил собеседник RT.
Как напомнил специалист, работодатель обязан оформить отпуск без сохранения зарплаты на основании письменного заявления сотрудника, если тот относится к следующим группам.
«Работающие пенсионеры, получающие пенсию по старости (возрасту), — до 14 календарных дней в году, работающие инвалиды — до 60 календарных дней в году, все работники в особых жизненных обстоятельствах: рождение ребёнка, регистрация брака, смерть близких родственников — до пяти календарных дней, работники, совмещающие трудовую деятельность с получением образования (в отдельных, оговорённых законом случаях), — до 15 дней», — привёл примеры некоторых категорий эксперт.
Для всех перечисленных льготников работодатель обязан дать отпуск, но строго в пределах установленных законом лимитов, предупредил Южалин.
Если работнику требуется больше дней, чем разрешено законом, оставшаяся часть отпуска может быть оформлена только по взаимному согласию с руководством, добавил он.
Для работников, не входящих в льготные категории, механизм предоставления неоплачиваемого отпуска строится исключительно на договорённости между сторонами трудовых отношений, пояснил эксперт.
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«Здесь законодательство чётко фиксирует три ключевых положения: инициатором отпуска за свой счёт может выступать только сам работник (это правило едино как для льготников, так и для всех остальных), работодатель имеет полное право как удовлетворить просьбу сотрудника, так и отказать ему, длительность такого отпуска определяется по взаимному соглашению работника и работодателя», — раскрыл детали Южалин.
Таким образом, если руководство не согласно на предоставление неоплачиваемого отпуска, у работника не возникает права на него, отметил он.
В подобной ситуации сотрудник обязан соблюдать установленный режим рабочего времени либо искать другие легальные способы отсутствия на рабочем месте — например, использовать имеющиеся отгулы или уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск, заключил собеседник RT.
Ранее россиянам напомнили, что отпуск продлевается в случае болезни сотрудника в этот период.