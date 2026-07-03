Юрист Южалин: работнику из льготной категории обязаны дать отпуск за свой счёт

«Здесь законодательство чётко фиксирует три ключевых положения: инициатором отпуска за свой счёт может выступать только сам работник (это правило едино как для льготников, так и для всех остальных), работодатель имеет полное право как удовлетворить просьбу сотрудника, так и отказать ему, длительность такого отпуска определяется по взаимному соглашению работника и работодателя», — раскрыл детали Южалин.