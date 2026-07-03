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Боец Калина: ВС РФ на Запорожье взяли в плен группу солдат ВСУ

Стрелок 36-й бригады группировки войск «Восток» сообщил, что среди пленных есть два командира.

ДОНЕЦК, 3 июля. /ТАСС/. Российские войска в боях за населенный пункт Ровное в Запорожской области взяли в плен шестерых солдат ВСУ, в том числе двоих командиров. Об этом рассказал ТАСС стрелок 36-й бригады группировки войск «Восток» с позывным Калина.

«Заходили в деревню, штурмовали. Там было два ангара. Заходили в первый. Первый был пустой. Начали подходить ко второму. Услышали разговор на украинском языке. Начали простреливать туда, закидывать гранаты. Наш доблестный противник просто взял и залез. Прямо в ангаре был выкопан окоп, блиндаж, где-то 3 на 2. Они залезли все туда. Мы зашли в ангар, закинули одну гранату в этот блиндаж и начали беседовать с нашими “товарищами”, которые нам не товарищи. Минут 20 с ними беседовали и добеседовались до того, что люди сдались, начали выползать по одному. В итоге из блиндажа выползало шесть человек, два командира отделения и остальные мотострелки», — сказал боец.

Из сдавшихся были двое добровольцев, остальные — попали на фронт в ходе принудительной мобилизации.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Ровное в Запорожской области.

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