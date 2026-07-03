Боец Калина: ВС РФ на Запорожье взяли в плен группу солдат ВСУ

«Заходили в деревню, штурмовали. Там было два ангара. Заходили в первый. Первый был пустой. Начали подходить ко второму. Услышали разговор на украинском языке. Начали простреливать туда, закидывать гранаты. Наш доблестный противник просто взял и залез. Прямо в ангаре был выкопан окоп, блиндаж, где-то 3 на 2. Они залезли все туда. Мы зашли в ангар, закинули одну гранату в этот блиндаж и начали беседовать с нашими “товарищами”, которые нам не товарищи. Минут 20 с ними беседовали и добеседовались до того, что люди сдались, начали выползать по одному. В итоге из блиндажа выползало шесть человек, два командира отделения и остальные мотострелки», — сказал боец.