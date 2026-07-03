FPV-дроны уничтожили робототехнические комплексы ВСУ возле Константиновки

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили четыре наземных робототехнических комплекса (НРТК) противника в районе Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе воздушной разведки расчеты БПЛА обнаружили в районе населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Дружковское и Клиновое, находящихся на незначительном удалении от Константиновки, четыре наземных робототехнических комплекса ВСУ, осуществлявших подвоз боеприпасов и материальных средств украинским боевикам», — говорится в сообщении ведомства.
После подтверждения целей по наземным комплексам были нанесены удары FPV-дронами 17-й артиллерийской бригады и 136-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки. После атаки украинские НРТК были уничтожены, а доставка боеприпасов к украинским подразделениям сорвана.
В министерстве также рассказали, что операторы беспилотников обнаружили группу украинских военнослужащих, отступавших из Константиновки. Солдаты ВСУ укрылись в одном из зданий частного сектора в Алексеево-Дружковке — пригороде Константиновки. Артиллеристы нанесли по выявленному объекту прицельный удар. После огневого поражения укрытие вместе с находившимся там противником было уничтожено.