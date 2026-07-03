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Роналду опроверг слова сестры о скором завершении карьеры в сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал слова своей сестры Кати Авейру.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал слова своей сестры Кати Авейру.

Женщина заявила, что её брат завершит карьеру в сборной Португалии после чемпионата мира — 2026.

«Я не принимаю безрассудных решений. Я приму решение после турнира, а не сейчас», — цитирует Роналду журналист Фабрицио Романо.

Сегодня Португалия одержала победу над Хорватией со счётом 2:1 в 1/16 финала чемпионата мира.

В ⅛ финала команда Роналду сыграет с Испанией. Игра состоится 6 июля. Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Роналду стал самым возрастным автором гола в истории в плей-офф ЧМ.