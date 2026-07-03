Роналду опроверг слова сестры о скором завершении карьеры в сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал слова своей сестры Кати Авейру.
Женщина заявила, что её брат завершит карьеру в сборной Португалии после чемпионата мира — 2026.
«Я не принимаю безрассудных решений. Я приму решение после турнира, а не сейчас», — цитирует Роналду журналист Фабрицио Романо.
Сегодня Португалия одержала победу над Хорватией со счётом 2:1 в 1/16 финала чемпионата мира.
В ⅛ финала команда Роналду сыграет с Испанией. Игра состоится 6 июля. Начало — в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что Роналду стал самым возрастным автором гола в истории в плей-офф ЧМ.