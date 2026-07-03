«Мы оттуда и не выходили»: в МИД РФ высмеяли слова Сибиги с принуждением к переговорам

Он пояснил, что РФ не обрывала связь с Украиной по теме конфликта. Переговоры велись в 2025 году. При этом сам Андрей Сибига тогда заявил о выходе Киева из дипломатического процесса урегулирования. Украина вновь прервала переговоры. Однако глава украинского МИД считает, что якобы Москва не желает «садиться за стол» с представителями Киева.