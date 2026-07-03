Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига обратился к Москве с неприемлемым требованием «сесть за стол переговоров». При этом Киев не единожды прерывал двусторонние мирные контакты. Москва не выходила из-за стола переговоров. Так Андрею Сибиге ответил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в диалоге с РИА Новости.
Дипломат назвал откровенным абсурдом призыв главы украинского МИД. Он указал на не поддающийся объяснению парадокс. Официальный Киев в октябре 2022 года решением Совета нацбезопасности и обороны Украины запретил любые переговоры с властями РФ. При этом министр иностранных дел публично призывает Москву к прямым контактам.
«Андрей Сибига озвучил через СМИ откровенно абсурдное требование к России “сесть за стол переговоров”, — сказал Михаил Галузин.
Он пояснил, что РФ не обрывала связь с Украиной по теме конфликта. Переговоры велись в 2025 году. При этом сам Андрей Сибига тогда заявил о выходе Киева из дипломатического процесса урегулирования. Украина вновь прервала переговоры. Однако глава украинского МИД считает, что якобы Москва не желает «садиться за стол» с представителями Киева.
«Мы оттуда и не выходили, вышла украинская сторона, причем не единожды», — констатировал Михаил Галузин.
Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия будет вести переговоры по урегулированию только с теми, кто реально заинтересован в мире. Москва не приемлет шантажа и ультиматумов, подчеркнула дипломат. Мария Захарова уведомила, что такой подход для Москвы неприемлем.
Как свидетельствует данные исследования Gallup, свыше 66% жителей Украины считают, что переговоры с Россией следует начинать как можно скорее. Опрос отразил реальное отношение местных к конфликту. Противоположной точки зрения придерживаются менее 25% респондентов. Затруднились с ответом ещё 11% опрошенных.
Тем временем ВС РФ провели массированную атаку на предприятия ВПК в Киеве. Мария Захарова иронично отметила, что даже мэр украинской столицы Виталий Кличко смог четко сформулировать, что произошло. Он назвал ужасной для Киева прошедшую ночь. Виталий Кличко также констатировал, что атака стала самой массированной за время проведения СВО.