Сенатор Волошин объяснил, почему Киев начал терроризировать жителей Белоруссии

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Киевский режим понял, что не может запугать россиян атаками беспилотников, поэтому решил воздействовать при помощи террора на граждан союзной Белоруссии, атакуя автобусы с мирными жителями, в частности рейс Минск — Анапа. Такое мнение высказал ТАСС сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.
«Особенно цинично, что речь идет о рейсе Минск — Анапа. Люди ехали отдыхать, навещать родственников, жить обычной мирной жизнью. Но для режима, который давно стал террористическим, гражданский автобус оказывается очередной удобной мишенью. Видимо, в Киеве решили, что если не получается запугать Россию, нужно хотя бы запугать белорусов и убедить их, что безопасность для них возможна только на условиях, продиктованных украинскими властями и их западными покровителями», — сказал Волошин.
Он добавил, что ранее власти Украины заявляли, что ведут боевые действия исключительно с Россией, однако сейчас Киев открыто озвучивает угрозы ударов по инфраструктуре в Белоруссии, а следом беспилотник поражает автобус с гражданами союзного России государства.
«Для Киева Республика Беларусь и белорусы являются уже почти такими же целями, как и россияне. Украина все настойчивее пытается втянуть Беларусь в прямую конфронтацию, при этом Беларусь благодаря мудрому руководству страны остается, стойкой к намеренной эскалации напряжения со стороны укронацистского режима. Этот инцидент (с автобусом Минск — Анапа — прим. ТАСС) должен быть расследован самым тщательным образом, а его организаторы и исполнители — понести ответственность», — подытожил сенатор.
Об атаках на белорусские автобусы.
Беспилотник ВСУ самолетного типа 2 июля атаковал автобус маршрута Минск — Анапа на таможенном переходе «Красный Камень» в Брянской области. В автобусе находились 19 пассажиров. Пострадали три человека: два водителя и один пассажир, сообщил Минздрав Белоруссии. Дрон разорвался перед автобусом, водители были ранены осколками, их состояние оценивается как тяжелое, сообщили в Совбезе страны.
Ранее ВСУ 17 июня с помощью БПЛА самолетного типа атаковали в Брянской области автобус с детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина, сопровождавшая спортсменов, восемь человек пострадали. СК России возбудил уголовные дела о теракте по двум случаям атак на автобусы с гражданами Белоруссии.