Сенатор Волошин объяснил, почему Киев начал терроризировать жителей Белоруссии

«Особенно цинично, что речь идет о рейсе Минск — Анапа. Люди ехали отдыхать, навещать родственников, жить обычной мирной жизнью. Но для режима, который давно стал террористическим, гражданский автобус оказывается очередной удобной мишенью. Видимо, в Киеве решили, что если не получается запугать Россию, нужно хотя бы запугать белорусов и убедить их, что безопасность для них возможна только на условиях, продиктованных украинскими властями и их западными покровителями», — сказал Волошин.