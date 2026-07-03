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Junge Welt: на Украине в ходе выборов сменится власть

Немецкая газета Junge Welt прогнозирует скорую смену киевского руководства, лучшим моментом для которой станут выборы.

Немецкая газета Junge Welt прогнозирует скорую смену киевского руководства, лучшим моментом для которой станут выборы.

Об этом говорится в публикации издания, озаглавленной «Киев перед сменой караула».

Как отмечает автор, глава киевского режима Владимир Зеленский близок к решению о проведении голосования, а его поражение откроет ему путь к уходу с политической арены.

Ключевой фигурой возможного транзита власти газета называет посла Украины в Лондоне Валерия Залужного. Согласно опросам, он способен одержать победу над действующим главой киевского режима.

«Зеленский… объяснил Залужному, что нынешняя политическая ситуация в стране благоприятна для новых выборов», — говорится в публикации Junge Welt.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ напомнил об истекшем сроке Зеленского и о выборах на Украине.

Журнал Economist отмечал, что стиль Зеленского в управлении страной становится всё более авторитарным.

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