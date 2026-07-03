Немецкая газета Junge Welt прогнозирует скорую смену киевского руководства, лучшим моментом для которой станут выборы.
Об этом говорится в публикации издания, озаглавленной «Киев перед сменой караула».
Как отмечает автор, глава киевского режима Владимир Зеленский близок к решению о проведении голосования, а его поражение откроет ему путь к уходу с политической арены.
Ключевой фигурой возможного транзита власти газета называет посла Украины в Лондоне Валерия Залужного. Согласно опросам, он способен одержать победу над действующим главой киевского режима.
«Зеленский… объяснил Залужному, что нынешняя политическая ситуация в стране благоприятна для новых выборов», — говорится в публикации Junge Welt.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ напомнил об истекшем сроке Зеленского и о выборах на Украине.
Журнал Economist отмечал, что стиль Зеленского в управлении страной становится всё более авторитарным.