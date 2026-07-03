В Венесуэле учредили награду для спасателей, рассказала Родригес

КАРАКАС, 3 июл — РИА Новости. Правительство Венесуэлы учредило награду «Герой Венесуэлы», которой отмечают иностранных и венесуэльских спасателей, а также глав государств и правительств, оказавших помощь стране после разрушительных землетрясений 24 июня, сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес.
«Я распорядилась учредить награду “Герой Венесуэлы”. Она вручена и продолжает вручаться спасателям, которые уезжают из нашей страны. Она также вручена главам государств и правительств, кем бы они ни были, от имени нашей родины. Награда “Герой Венесуэлы” также вручена 151 поисковой собаке, работавшей здесь в составе кинологических подразделений», — сказала Родригес на пресс-конференции.
По ее словам, власти республики благодарны всем странам, направившим помощь, несмотря на отсутствие дипломатических отношений с некоторыми из них.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй — 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, их жертвами стали 2595 человек, более 12 тысяч получили ранения.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.