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В Венесуэле учредили награду для спасателей, рассказала Родригес

Родригес: правительство учредило для спасателей награду «Герой Венесуэлы».

КАРАКАС, 3 июл — РИА Новости. Правительство Венесуэлы учредило награду «Герой Венесуэлы», которой отмечают иностранных и венесуэльских спасателей, а также глав государств и правительств, оказавших помощь стране после разрушительных землетрясений 24 июня, сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес.

«Я распорядилась учредить награду “Герой Венесуэлы”. Она вручена и продолжает вручаться спасателям, которые уезжают из нашей страны. Она также вручена главам государств и правительств, кем бы они ни были, от имени нашей родины. Награда “Герой Венесуэлы” также вручена 151 поисковой собаке, работавшей здесь в составе кинологических подразделений», — сказала Родригес на пресс-конференции.

По ее словам, власти республики благодарны всем странам, направившим помощь, несмотря на отсутствие дипломатических отношений с некоторыми из них.

В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй — 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, их жертвами стали 2595 человек, более 12 тысяч получили ранения.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.

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