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Аршавин назвал слабое место сборной Испании на чемпионате мира — 2026

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал выход национальной команды Испании в ⅛ финала чемпионата мира — 2026.

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал выход национальной команды Испании в ⅛ финала чемпионата мира — 2026.

В матче 1/16 финала красная фурия разгромила Австрию со счётом 3:0. Во втором раунде плей-офф подопечные Де ла Фуэнте сыграют со сборной Португалии.

«В последней игре группового этапа испанцы просто дали передохнуть лидерам. Слабое звено Испании — Баэна. Он не может обыграть соперника один в один. На Евро рвали края Ямаль и Уильямс. Сейчас испанцы хромают на один фланг», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин назвал главного фаворита ЧМ‑2026.