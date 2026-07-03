Аршавин назвал слабое место сборной Испании на чемпионате мира — 2026

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал выход национальной команды Испании в ⅛ финала чемпионата мира — 2026.
В матче 1/16 финала красная фурия разгромила Австрию со счётом 3:0. Во втором раунде плей-офф подопечные Де ла Фуэнте сыграют со сборной Португалии.
«В последней игре группового этапа испанцы просто дали передохнуть лидерам. Слабое звено Испании — Баэна. Он не может обыграть соперника один в один. На Евро рвали края Ямаль и Уильямс. Сейчас испанцы хромают на один фланг», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин назвал главного фаворита ЧМ‑2026.