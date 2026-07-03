Аршавин назвал слабое место сборной Испании на чемпионате мира — 2026

«В последней игре группового этапа испанцы просто дали передохнуть лидерам. Слабое звено Испании — Баэна. Он не может обыграть соперника один в один. На Евро рвали края Ямаль и Уильямс. Сейчас испанцы хромают на один фланг», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».