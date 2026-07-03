Штурмовик рассказал, как отбился от пяти украинских дронов

«Я должен был закатиться на Новоподгороднюю, дождаться прихода всей моей группы и дальше уже по команде действовать. Я не дошел. В этот момент по пути следования на меня налетели дроны, пришлось уходить, уворачиваться. Да, много их, пять штук на одного. Как первый заметил, по ходу передал всем остальным, и они начали скапливаться в этом месте», — сказал Резиков.