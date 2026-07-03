Тверское суворовское училище начнет выдавать удостоверения оператора БПЛА

ТВЕРЬ, 3 июля, /ТАСС/. Тверское суворовское училище с 2027 года будет выдавать воспитанникам удостоверения оператора беспилотного воздушного судна по завершении обучения в 9 классе. Документ дает возможность применять навыки в том числе в промышленности, сельском и лесном хозяйстве, рассказал журналистам начальник лаборатории инновационных образовательных технологий, педагог дополнительного образования Александр Зверьков.
По его словам, ранее такие удостоверения выдавались суворовцам по итогам участия в международных и всероссийских конкурсах по БПЛА.
«У нас уже утверждена программа профессионального образования, и со следующего года все дети 9 класса будут получать свидетельство о профессии оператора беспилотного воздушного судна», — сказал Зверьков.
Сейчас в рамках предмета «Технология» с суворовцами 8 класса ведется подготовка по направлению беспилотных систем: воспитанники осваивают теоретический материал и отрабатывают навыки управления на симуляторах. Ежегодно в рамках программы допобразования обучение проходят около 10−20 детей, которым по итогам курса и участия в соревнованиях выдают свидетельство о профессии. В текущем учебном году программу освоения профессии оператора БПЛА будут проходить 80 суворовцев.
Как сказал Зверьков, выпускники приобретают востребованную профессию рабочего в соответствии с общероссийским стандартом, что открывает возможности для применения навыков в различных отраслях — в промышленности, сельском и лесном хозяйстве.