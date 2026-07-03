JW: выборы на Украине будут лучшим моментом для ухода Зеленского

«Недавно Залужный высказался о продолжении войны довольно загадочным на первый взгляд образом: возвращение утраченных в пользу России территорий он завещал бы своему сыну как задачу на смертном одре. На самом деле у Залужного вообще нет сына, а есть только две дочери. Но это не важно: вековая вражда, которую Залужный тем самым объявил России, передается и по материнской линии», — добавил он.