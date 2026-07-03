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JW: выборы на Украине будут лучшим моментом для ухода Зеленского

Владимир Зеленский, по данным немецкой газеты Junge Welt, приближается к решению о назначении новых президентских выборов на Украине. Как отмечается в материале, это станет наиболее благоприятным моментом для его ухода из политики и «смены караула» на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

Источник: Reuters

«Все опросы предсказывают Залужному победу над действующим главой режима. Вопрос лишь в том, с каким отрывом. Здесь становится ясно: если Зеленский сейчас все-таки назначит новые выборы, для него это лучший момент, чтобы уйти со страниц украинской истории. Кандидатура Залужного, поддерживаемая Лондоном, в этом случае будет напоминать смену караула, такую же скучную, как и перед Букингемским дворцом», — говорится в публикации.

Автор материала указывает, что поддержка кандидатуры экс-главкома со стороны Великобритании сводит к нулю любые перспективы установления мира на Украине. Уточняется, что бывший главком ВСУ фактически объявил борьбу с Россией пожизненной целью своей страны.

«Недавно Залужный высказался о продолжении войны довольно загадочным на первый взгляд образом: возвращение утраченных в пользу России территорий он завещал бы своему сыну как задачу на смертном одре. На самом деле у Залужного вообще нет сына, а есть только две дочери. Но это не важно: вековая вражда, которую Залужный тем самым объявил России, передается и по материнской линии», — добавил он.

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