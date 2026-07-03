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В Вооруженных силах Казахстана завершилась Неделя боевой готовности

Военнослужащие десантно-штурмовых подразделений Конаевского гарнизона приняли участие в комплексных тактико-строевых занятиях по приведению войск в высшие степени боевой готовности, передает DKNews.kz.

Источник: Деловой Казахстан

Учения Вооруженных сил Казахстана

С 29 июня по 2 июля в воинских частях и учреждениях Вооруженных сил Казахстана прошли учения, носившие плановый учебный характер. Основная цель — проверка готовности войск к выполнению задач. Основные мероприятия проводились на территориях воинских частей и учебных полигонов.

Основные мероприятия:

  • Проверка эффективности системы оповещения.

  • Повышение слаженности работы штабов.

  • Совершенствование практических навыков личного состава.

  • Организация взаимодействия между подразделениями.

Особое внимание уделялось боевой выучке. Военнослужащие совершенствовали навыки выполнения боевых задач в условиях, максимально приближенных к реальным. Командование уделяло особое внимание координации действий подразделений и повышению эффективности совместной работы военнослужащих.

Такие занятия позволяют оценить готовность личного состава к оперативному выполнению поставленных задач и повысить уровень боевой подготовки.

Итоги учений: По завершении занятий личный состав подтвердил готовность к выполнению поставленных задач. Военнослужащие продемонстрировали высокий уровень организованности, оперативность, слаженность действий и готовность выполнять задачи по предназначению.

Заключение: Регулярные тренировки по приведению войск в высшие степени боевой готовности являются ключевым элементом боевой подготовки Вооруженных сил. Они поддерживают высокий уровень готовности подразделений, совершенствуют взаимодействие штабов и повышают профессиональную подготовку военнослужащих.

Начальник пресс-службы Конаевского гарнизона капитан Канат Усабаев