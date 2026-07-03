В Вооруженных силах Казахстана завершилась Неделя боевой готовности

С 29 июня по 2 июля в воинских частях и учреждениях Вооруженных сил Казахстана прошли учения, носившие плановый учебный характер. Основная цель — проверка готовности войск к выполнению задач. Основные мероприятия проводились на территориях воинских частей и учебных полигонов.