Page Six: Тейлор Свифт и Трэвис Келси сыграли тайную свадьбу

Несмотря на то, что официальную часть свадьбы молодожены провели тайно, в центре Нью-Йорка сейчас идет масштабная подготовка к торжеству. Полиция ранее оцепила улицы в центре Манхэттена возле арены «Мэдисон-сквер-гарден». По данным СМИ, пара проведет там закрытый прием на 100 человек в четверг, а в пятницу планируется массовое торжество с участием 1 тыс. гостей. Ожидается, что на свадьбу придут Пол Маккартни, Эмма Стоун и Селена Гомес. В качестве приглашенных исполнителей заявлены Эд Ширан, Стиви Никс и Кенни Чесни. О своей помолвке Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили в августе 2025 года.