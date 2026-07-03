Пропавшие в Туве девочки не умеют плавать, сообщил дядя

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Две пропавшие в Туве 13-летние девочки не умеют плавать, рассказал РИА Новости дядя одной из них.
Ранее он рассказал РИА Новости, что в поисках пропавших девочек участвуют не только спасатели, но и местные жители.
«Девочки не умеют плавать», — рассказал он агентству.
МВД по республике ранее сообщало, что две 13-летние девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду около 18.00 часов и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея. К поискам подключились спасатели МЧС. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура республики организовала проверку. В Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям рассказали РИА Новости, что специалисты исследуют мобильные телефоны девочек.
Поиски девочек ведут на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников. Ранее они никогда не уходили из дома.