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Власти Венесуэлы не будут хоронить погибших в общих могилах

Власти Венесуэлы исключили захоронение жертв землетрясения в общих могилах.

Источник: © РИА Новости

КАРАКАС, 3 июл — РИА Новости. Власти Венесуэлы не будут хоронить погибших в результате разрушительных землетрясений в общих могилах — все тела проходят процедуру идентификации в соответствии с национальными и международными протоколами, сообщила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.

«Я сразу сказала: никто не будет захоронен в общей могиле. И первое распоряжение, которое я дала, — проводить идентификацию по отпечаткам пальцев. Если это невозможно, используются фотографии, а затем судебно-медицинская стоматологическая экспертиза», — сказала Родригес на пресс-конференции.

По ее словам, в штате Ла-Гуайра была для этих целей развернута специализированная временная служба, к работе которой привлечены Национальная служба судебно-медицинской экспертизы, Генеральная прокуратура и органы регистрации актов гражданского состояния. На каждого погибшего оформляется отдельное дело, позволяющее установить его личность и передать тело родственникам.

«Все судебно-медицинские эксперты работают над тем, чтобы у каждого погибшего было досье, которое позволит его опознать. В ряде случаев родственники уже забрали тела: некоторые приняли решение о кремации, другие — о захоронении», — добавила она.

Применяемые процедуры, как отметила Родригес, соответствуют как международным стандартам, так и законодательству Венесуэлы, регулирующему обращение с телами погибших при стихийных бедствиях.

В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй — 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, их жертвами стали 2595 человек, более 12 тысяч получили ранения.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.

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