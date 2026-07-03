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В Госдуме считают, что атака ВСУ на автобус из Минска была целенаправленной

Оператор беспилотника противника не мог не видеть, что это гражданский транспорт, заявил депутат Леонид Ивлев.

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Оператор беспилотника ВСУ, который атаковал следующий в Анапу из Минска автобус, не мог не видеть, что это гражданский транспорт. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев.

Беспилотник ВСУ 2 июля атаковал автобус маршрута Минск — Анапа на таможенном переходе «Красный Камень» в Брянской области. В автобусе находились 19 пассажиров. Пострадали три человека: два водителя и один пассажир, сообщил Минздрав Белоруссии. Дрон разорвался перед автобусом, водители были ранены осколками, их состояние оценивается как тяжелое, сообщили в Совбезе страны.

«В автобусе ехали взрослые и дети, пенсионеры и женщины, однако это не остановило оператора украинского БПЛА, который, корректируя полет, не мог не увидеть через оптико-электронный модуль управления дроном принадлежность автобуса гражданскому, а не военному предприятию», — подчеркнул Ивлев.

Собеседник агентства добавил, что международным правозащитным организациям, включая Европейский суд по правам человека и Совет по правам человека ООН, следовало бы уделять особое внимание подобным преступлениям ВСУ и соответствующе реагировать.

17 июня ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали в Брянской области автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. В результате погибла женщина, сопровождавшая спортсменов, восемь человек пострадали. СК России возбудил уголовные дела о теракте по двум случаям атак на автобусы с гражданами Белоруссии.

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