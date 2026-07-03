Беспилотник ВСУ 2 июля атаковал автобус маршрута Минск — Анапа на таможенном переходе «Красный Камень» в Брянской области. В автобусе находились 19 пассажиров. Пострадали три человека: два водителя и один пассажир, сообщил Минздрав Белоруссии. Дрон разорвался перед автобусом, водители были ранены осколками, их состояние оценивается как тяжелое, сообщили в Совбезе страны.
«В автобусе ехали взрослые и дети, пенсионеры и женщины, однако это не остановило оператора украинского БПЛА, который, корректируя полет, не мог не увидеть через оптико-электронный модуль управления дроном принадлежность автобуса гражданскому, а не военному предприятию», — подчеркнул Ивлев.
Собеседник агентства добавил, что международным правозащитным организациям, включая Европейский суд по правам человека и Совет по правам человека ООН, следовало бы уделять особое внимание подобным преступлениям ВСУ и соответствующе реагировать.
17 июня ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали в Брянской области автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. В результате погибла женщина, сопровождавшая спортсменов, восемь человек пострадали. СК России возбудил уголовные дела о теракте по двум случаям атак на автобусы с гражданами Белоруссии.