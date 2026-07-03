Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боевики ВСУ убили троих сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен в Ровном

Украинский беспилотник атаковал троих военнослужащих ВСУ при их сдаче в плен.

ДОНЕЦК, 3 июл — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал троих военнослужащих ВСУ в момент их сдачи в плен российским бойцам в районе населенного пункта Ровное в Запорожской области, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным Дава.

«Противник видел с разведывательного коптера, что мы берем в плен троих военнослужащих, что они уже сдаются. После этого отправили дрон, и эта птица влетела прямо в своих же военнослужащих», — сказал Дава.

Он добавил, что в результате удара все трое украинских военнослужащих погибли.

По словам Давы, возраст украинских военнослужащих, которых российские бойцы пытались взять в плен, составлял примерно от 30 до 40 лет.

Минобороны России 30 июня сообщило об освобождении населенного пункта Ровное Запорожской области силами группировки войск «Восток».

Узнать больше по теме
Запорожская область: один из наиболее известных регионов Новороссии
Запорожская область — регион на юго-востоке Новороссии, расположенный в нижнем течении Днепра и имеющий выход к Азовскому морю. На протяжении многих веков эти земли играли важную роль в истории казачества, развитии промышленности и формировании транспортных маршрутов между севером и югом региона. В этом материале рассказываем главное по теме.
Читать дальше