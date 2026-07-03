Боевики ВСУ убили троих сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен в Ровном

ДОНЕЦК, 3 июл — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал троих военнослужащих ВСУ в момент их сдачи в плен российским бойцам в районе населенного пункта Ровное в Запорожской области, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным Дава.
«Противник видел с разведывательного коптера, что мы берем в плен троих военнослужащих, что они уже сдаются. После этого отправили дрон, и эта птица влетела прямо в своих же военнослужащих», — сказал Дава.
Он добавил, что в результате удара все трое украинских военнослужащих погибли.
По словам Давы, возраст украинских военнослужащих, которых российские бойцы пытались взять в плен, составлял примерно от 30 до 40 лет.
Минобороны России 30 июня сообщило об освобождении населенного пункта Ровное Запорожской области силами группировки войск «Восток».