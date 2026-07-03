«Делают залпы». В Британии пришли в ужас от новшеств России на СВО

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Благодаря новым реактивным беспилотникам российские атаки стали более эффективными, пишет Telegraph.
«Новые российские реактивные беспилотники проносятся по небу с такой скоростью, что их можно принять за ракеты. Украинские официальные лица заявляют, что Россия наносит удары с увеличенной скоростью, чтобы перегрузить систему ПВО, вынуждая Киев тратить свои самые ценные перехватчики и создавать пробелы, через которые могут проскакивать баллистические и крылатые ракеты», — говорится в публикации.
Вместе с тем утверждается, что российское военное ноу-хау во многом обесценило средства противовоздушной обороны ВСУ.
«Новые модели дрона значительно опережают украинские дроны ПВО. Это значит, что на мобильные огневые группы и беспилотники-перехватчики больше нельзя полагаться. Приходится использовать ракеты. Украинские оборонные аналитики утверждают, что эти модели делают ракетные залпы Москвы более эффективными», — добавляется в статье.
после ночного удара возмездия по Украине, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
Ранее газета New York Times писала, что Украина испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Владимир Зеленский в начале июня признавал, что противовоздушная оборона не может справиться с российскими воздушными атаками.