«Делают залпы». В Британии пришли в ужас от новшеств России на СВО

«Новые российские реактивные беспилотники проносятся по небу с такой скоростью, что их можно принять за ракеты. Украинские официальные лица заявляют, что Россия наносит удары с увеличенной скоростью, чтобы перегрузить систему ПВО, вынуждая Киев тратить свои самые ценные перехватчики и создавать пробелы, через которые могут проскакивать баллистические и крылатые ракеты», — говорится в публикации.