В Красноярском крае стартуют 11 избирательных кампаний

Красноярский городской Совет депутатов по округу № 11, Ачинский окружной Совет депутатов по округу № 15, Козульский окружной Совет депутатов по округу № 3, Богучанский окружной Совет депутатов по округу № 5, Енисейский окружной Совет депутатов по округам № 10 и № 12, Идринско-Краснотуранский окружной Совет депутатов по округу № 1. Всего в ходе кампании будет замещено 153 мандата. Из них 4 — на выборах в Госдуму и 52 — в Заксобрание края (26 по единому краевому округу, 22 по одномандатным округам и 4 в двух двухмандатных).