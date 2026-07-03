В Красноярском крае стартуют 11 избирательных кампаний

В Красноярском крае официально утверждён график проведения 11 избирательных кампаний федерального, регионального и муниципального уровней, которые пройдут в единый день голосования. Голосование состоится в течение трёх дней — 18, 19 и 20 сентября 2026 года.
Жителям региона предстоит избрать:
депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ девятого созыва; депутатов Заксобрания Красноярского края пятого созыва; составы новых окружных советов в Манском, Эвенкийском и Таймырском Долгано-Ненецком округах.
Кроме того, пройдут дополнительные выборы для замещения вакантных мандатов в представительные органы по одномандатным округам:
Красноярский городской Совет депутатов по округу № 11, Ачинский окружной Совет депутатов по округу № 15, Козульский окружной Совет депутатов по округу № 3, Богучанский окружной Совет депутатов по округу № 5, Енисейский окружной Совет депутатов по округам № 10 и № 12, Идринско-Краснотуранский окружной Совет депутатов по округу № 1. Всего в ходе кампании будет замещено 153 мандата. Из них 4 — на выборах в Госдуму и 52 — в Заксобрание края (26 по единому краевому округу, 22 по одномандатным округам и 4 в двух двухмандатных).
В голосовании смогут принять участие более двух миллионов человек. Подготовку и проведение выборов обеспечивают Избирательная комиссия Красноярского края совместно с 61 территориальной и более чем двумя тысячами участковых избирательных комиссий.
На крайизбирком также возложены полномочия окружной комиссии по выборам в Госдуму, а на 22 территориальные комиссии — функции окружных комиссий на выборах в Заксобрание края.