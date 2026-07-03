Эксперт Степанов: Британия модернизирует свои ВС с акцентом на внедрение БПЛА

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Великобритания проводит модернизацию своих вооруженных сил, делая акцент на повсеместное внедрение беспилотных технологий. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
«В рамках плана по обороне Defense Investment Plan планируется существенная модернизация оборонного ведомства и всех его ключевых компонентов. Отдельный акцент делается, конечно же, на максимальное развитие и интеграцию беспилотных и автономных решений. Запущены конкретные программы, например NYX с целью массового производства разведывательных и ударных FPV-дронов для сухопутных сил и RAPSTONE, в рамках которой будет налажена разработка тяжелых реактивных дронов-камикадзе для ВВС и флота», — сказал он.
По словам Степанова, королевство также уделяет большое внимание модернизации своих ядерных сил. «Сделан большой акцент на модернизацию ядерного потенциала, так как мы понимаем, что на сегодняшний день степень зависимости от США является тотальной. Военно-промышленный комплекс Великобритании стремится к наращиванию подводного флота и введению в строй подводных лодок нового класса Dreadnought, которые будут ключевым инструментом в системе ядерного сдерживания страны. Кроме того, планируется модернизация инфраструктуры для подлодок, а также приобретение 12 истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие», — добавил он, отметив, что всего на модернизацию ядерных сил Великобритания намерена выделить порядка 63−64 млрд фунтов стерлингов.
Степанов добавил, что параллельно с реализацией проекта Dreadnought королевство совместно с Австралией участвует в программе SSN-AUKUS по созданию атомных подлодок нового поколения.
Эксперт подчеркнул, что Великобритания адаптирует свои вооруженные силы к реалиям современного боя, для чего британские специалисты тщательно анализируют опыт проведения СВО, изучая, как трансформируются тактика и методы применения различных средств.