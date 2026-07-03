Эксперт Степанов: Британия модернизирует свои ВС с акцентом на внедрение БПЛА

По словам Степанова, королевство также уделяет большое внимание модернизации своих ядерных сил. «Сделан большой акцент на модернизацию ядерного потенциала, так как мы понимаем, что на сегодняшний день степень зависимости от США является тотальной. Военно-промышленный комплекс Великобритании стремится к наращиванию подводного флота и введению в строй подводных лодок нового класса Dreadnought, которые будут ключевым инструментом в системе ядерного сдерживания страны. Кроме того, планируется модернизация инфраструктуры для подлодок, а также приобретение 12 истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие», — добавил он, отметив, что всего на модернизацию ядерных сил Великобритания намерена выделить порядка 63−64 млрд фунтов стерлингов.