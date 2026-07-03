ВЕНА, 3 июл — РИА Новости. Европа стала заложником проукраинского курса на площадке ОБСЕ, заявил РИА Новости постпред РФ при организации Дмитрий Полянский.
«Даже когда происходит заседание по отвлеченным темам, задача украинцев — обязательно внести туда антироссийский элемент. Европейцы, некоторые сознательно, некоторые скрепя сердце, им в этом помогают. Они стали заложниками курса на поддержку киевского режима», — сказал он.
По словам дипломата, на площадке ОБСЕ практически нет ни одного вопроса, который в той или иной степени не затрагивал бы украинскую тематику.
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