Европа стала заложником проукраинского курса, заявил постпред России

«Даже когда происходит заседание по отвлеченным темам, задача украинцев — обязательно внести туда антироссийский элемент. Европейцы, некоторые сознательно, некоторые скрепя сердце, им в этом помогают. Они стали заложниками курса на поддержку киевского режима», — сказал он.