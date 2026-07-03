Пентагон: союзники США по НАТО стали брать на себя больше ответственности

Как он отметил в X, вашингтонская администрация добивается таких изменений в Североатлантическом альянсе, в результате которых «Европа возьмет на себя основную ответственность за обеспечение своей обороны с помощью неядерных вооружений». «Многие говорили, что это невозможно, что Европа не сможет или не захочет сделать этот шаг. На наших глазах это утверждение опровергается», — добавил Колби. Заместитель военного министра подчеркнул, что Вашингтон хочет видеть в НАТО «альянс, основанный на партнерстве, а не на зависимости» союзников от США.