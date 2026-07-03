Пентагон: союзники США по НАТО стали брать на себя больше ответственности

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Пентагон считает успешной реализацию планов США, нацеленных на то, чтобы их европейские союзники по НАТО взяли на себя большую ответственность за обеспечение собственной безопасности. Об этом заявил 2 июля заместитель военного министра США по политическим делам Элбридж Колби.
Как он отметил в X, вашингтонская администрация добивается таких изменений в Североатлантическом альянсе, в результате которых «Европа возьмет на себя основную ответственность за обеспечение своей обороны с помощью неядерных вооружений». «Многие говорили, что это невозможно, что Европа не сможет или не захочет сделать этот шаг. На наших глазах это утверждение опровергается», — добавил Колби. Заместитель военного министра подчеркнул, что Вашингтон хочет видеть в НАТО «альянс, основанный на партнерстве, а не на зависимости» союзников от США.
Американский президент Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство деятельностью альянса. Еще до своего избрания он грозил выходом США из блока, если европейские партнеры не возьмут на себя большую финансовую ответственность за свою безопасность.