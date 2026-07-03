Роналду надел футболку с номером Жоты после победы над сборной Хорватии на ЧМ‑2026

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отдал дань памяти Диогу Жоте после матча 1/16 финала чемпионата мира — 2026 с командой Хорватии.
Встреча в Торонто завершилась со счётом 2:1. По ходу игры Роналду реализовал пенальти. После игры он надел футболку с 21‑м игровым номером, под которым выступал Жота.
3 июля 2025 года нападающий «Ливерпуля» Жота и его брат Андре Силва попали в ДТП в Испании. Оба погибли на месте.
Диогу защищал цвета мерсисайдцев с 2020 года. С командой он выиграл чемпионат и Кубок Англии, также являлся двукратным победителем Лиги наций в составе сборной Португалии.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Португалии подарил футболистам сборной браслеты в память о Жоте.