Адвокат Борзенко: в ряде случаев продажа личных вещей облагается налогом

«Однако это ещё не означает, что налог придётся платить. При расчёте налога закон позволяет учесть расходы на покупку этой вещи, если они подтверждены документами, либо воспользоваться имущественным налоговым вычетом в размере до 250 тыс. рублей за налоговый период (подп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ). В результате сумма, с которой рассчитывается налог, может быть уменьшена до нуля, и тогда платить НДФЛ не придётся», — отметила адвокат.