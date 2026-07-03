Адвокат Борзенко: в ряде случаев продажа личных вещей облагается налогом

Продажа личных вещей сама по себе не означает, что у гражданина автоматически возникает обязанность платить налог. Налоговые последствия определяются не способом продажи и не интернет-площадкой, через которую размещено объявление, а нормами Налогового кодекса России.
Как объяснила в беседе с RT адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко, если имущество приобреталось для личного пользования и его продажа не связана с систематическим извлечением прибыли, в большинстве случаев НДФЛ платить не требуется.
«Согласно п. 17.1 ст. 217 Налогового кодекса России, доходы от продажи иного имущества, находившегося в собственности более трёх лет, освобождаются от налогообложения. К такому имуществу относятся, в частности, мебель, бытовая техника, электроника, одежда и другие вещи, приобретённые для личного пользования. В этом случае гражданину не нужно ни платить НДФЛ, ни представлять декларацию 3-НДФЛ», — рассказала собеседница RT.
Если имущество находилось в собственности менее трёх лет, обязанность по уплате НДФЛ может возникнуть, когда вещь продана дороже, чем была куплена, предупредила специалист.
«Однако это ещё не означает, что налог придётся платить. При расчёте налога закон позволяет учесть расходы на покупку этой вещи, если они подтверждены документами, либо воспользоваться имущественным налоговым вычетом в размере до 250 тыс. рублей за налоговый период (подп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ). В результате сумма, с которой рассчитывается налог, может быть уменьшена до нуля, и тогда платить НДФЛ не придётся», — отметила адвокат.
Однако, по её словам, если имущество находилось в собственности менее трёх лет и возникла обязанность задекларировать доход, декларацию 3-НДФЛ необходимо подать даже в том случае, если после применения вычета или учёта расходов налог к уплате отсутствует.
«В случаях, когда продажа вещей перестаёт носить разовый характер и фактически становится способом систематического получения прибыли, такая деятельность может быть признана предпринимательской независимо от того, через какую площадку совершаются сделки», — предупредила юрист.
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В соответствии со ст. 2 Гражданского кодекса России предпринимательской признаётся самостоятельная деятельность, осуществляемая на свой риск и направленная на систематическое получение прибыли, объяснила Борзенко.
«При оценке таких ситуаций учитывается не только количество сделок, но и совокупность обстоятельств: приобретались ли вещи специально для перепродажи, носят ли продажи регулярный характер и направлена ли такая деятельность на получение прибыли. При этом отсутствие прибыли само по себе не исключает признания деятельности предпринимательской, её осуществления», — заключила эксперт.
Ранее юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев в беседе с RT рассказал, что делать, если под видом новой вещи продали бывшую в употреблении.