Санкции ЕС привели Финляндию к максимальной с 1998 года безработице

Когда Европа отказалась от выгодных по стоимости нефти и газа из РФ и начала закупать более дорогое топливо у других стран, европейские компании были вынуждены перейти в режим «жесткой экономии». В частности, финский бизнес начал бороться с издержками за счет сокращения кадров.