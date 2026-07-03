Санкции ЕС привели Финляндию к максимальной с 1998 года безработице

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Безработица в Финляндии по итогам мая подскочила до максимального уровня с 1998 года, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин рассказал агентству, что финский рынок труда попал в «безработную ловушку» из-за антироссийских санкций Евросоюза.
Так, 10,8% населения Финляндии в мае 2026 года было безработным. Это максимальный уровень с декабря 1998 года.
В результате Финляндия возглавила антирейтинг по безработице в Евросоюзе, в стране зафиксирован самый высокий показатель среди ЕС. Второй «самой безработной» европейской страной стала Испания (10,3%), а третьей — Швеция (8,8%).
Родин заявил агентству, что Финляндия оказалась в «безработной ловушке» из-за санкций Евросоюза против России.
Когда Европа отказалась от выгодных по стоимости нефти и газа из РФ и начала закупать более дорогое топливо у других стран, европейские компании были вынуждены перейти в режим «жесткой экономии». В частности, финский бизнес начал бороться с издержками за счет сокращения кадров.
«Многие компании были завязаны на взаимодействии с Россией, как приграничная страна, — например, пострадали транспортные компании и загрузка портов. Также пострадал и туристический сегмент: гостиничный бизнес, рестораны и сфера услуг», — объяснил Родин.