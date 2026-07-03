В Монголии заместители глав МИД РФ и КНР обсудили трехстороннее сотрудничество

УЛАН-БАТОР, 3 июля. /ТАСС/. Дружественные межгосударственные отношения, проекты в рамках экономического коридора трех стран и сотрудничество в сфере безопасности обсудили на седьмом консультативном совещании заместителей глав МИД Монголии, РФ и КНР. Об этом по итогам мероприятия сообщила пресс-служба монгольского правительства.
«На совещании обменялись мнениями о традиционных дружественных отношениях между Монголией, Россией и Китаем и по широкому кругу вопросов, включая реализацию проектов программы “Экономический коридор Монголия-Россия-Китай”. Также стороны обменялись информацией о ходе реализации проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии, обсудили текущее состояние и перспективы трехстороннего сотрудничества, подготовку к встрече глав государств и правительств трех стран и о ходе выполнения соглашений высокого уровня», — сообщил правительственный пресс-центр.
По его информации, также заместители глав МИД обменялись мнениями о безопасности в Северо-Восточной Азии, сотрудничестве в рамках ООН и международных организаций. В том числе, Шанхайской организации сотрудничества, в которой Монголия является страной-наблюдателем. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, который также встретился с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг.
Глава монгольского государства Ухнаагийн Хурэлсух на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в мае 2025 года сообщил, что срок реализации программы создания экономического коридора, соединяющего Россию и Китай продлен до 2031 года. В рамках этой программы в ноябре 2024 года главы правительств трех стран согласовали и утвердили обновленный перечень 33 проектов. Первым в списке стоит строительство новой железной дороги между крупнейшими КПП «Алтанбулаг» на границе с Россией и «Замын-Ууд» у китайской границы.