В Монголии заместители глав МИД РФ и КНР обсудили трехстороннее сотрудничество

Глава монгольского государства Ухнаагийн Хурэлсух на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в мае 2025 года сообщил, что срок реализации программы создания экономического коридора, соединяющего Россию и Китай продлен до 2031 года. В рамках этой программы в ноябре 2024 года главы правительств трех стран согласовали и утвердили обновленный перечень 33 проектов. Первым в списке стоит строительство новой железной дороги между крупнейшими КПП «Алтанбулаг» на границе с Россией и «Замын-Ууд» у китайской границы.