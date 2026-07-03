Польша приняла решение утилизировать 14 истребителей МиГ-29, которые ранее планировалось передать киевскому режиму.
Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».
По данным канала, причиной такого шага стал отказ украинской стороны предоставить Варшаве технологии беспилотных летательных аппаратов.
Ранее эти самолёты рассматривались как потенциальная военная помощь для киевского режима, однако теперь их ждёт утилизация.
19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла, связав своё решение с героизацией деятелей УПА*. Зеленский вернул орден по почте.
Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, в свою очередь, заявил, что Киев должен вернуть военную технику вместо орденов.
Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий потребовал принять закон, чтобы немедленно депортировать из страны всех, кто использует символику УПА.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).