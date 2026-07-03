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Ямаль прибыл на матч с Австрией с бриллиантовым кулоном в виде Бэтмена стоимостью около €150 тыс

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль приехал на матч с командой Австрии в 1/16 финала чемпионата мира — 2026 с бриллиантовым кулоном с изображением Бэтмена.

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль приехал на матч с командой Австрии в 1/16 финала чемпионата мира — 2026 с бриллиантовым кулоном с изображением Бэтмена.

По информации Marca, официальных данных об этом ювелирном изделии нет. Кулон мог быть изготовлен специально для игрока. Он полностью покрыт бриллиантами, его стоимость может варьироваться от €130 до €150 тыс.

В матче 1/16 финала красная фурия разгромила Австрию со счётом 3:0. Во втором раунде плей-офф подопечные Де ла Фуэнте сыграют со сборной Португалии.

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин назвал слабое место сборной Испании на чемпионате мира — 2026.