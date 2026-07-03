На Кубани обломки БПЛА повредили несколько домов и газовую трубу

Обломки беспилотных летательных аппаратов упали в Приморско-Ахтарске Краснодарского края, повредив несколько домов, газовую трубу и опору ЛЭП, пострадавших нет.
Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.
По его данным, фрагменты беспилотников разлетелись по девяти адресам. В результате в некоторых частных домах оказались задеты остекление и кровля.
Кроме того, зафиксированы повреждения газовой трубы и опоры линии электропередачи. Подача электроэнергии при этом не прерывалась.
В оперштабе подчеркнули, что пострадавших нет. На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.
Ранее сообщалось, что силы и средства ПВО с 08:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 100 украинских БПЛА над регионами России и акваториями Азовского и Чёрного морей.