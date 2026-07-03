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На Кубани обломки БПЛА повредили несколько домов и газовую трубу

Обломки беспилотных летательных аппаратов упали в Приморско-Ахтарске Краснодарского края, повредив несколько домов, газовую трубу и опору ЛЭП, пострадавших нет.

Обломки беспилотных летательных аппаратов упали в Приморско-Ахтарске Краснодарского края, повредив несколько домов, газовую трубу и опору ЛЭП, пострадавших нет.

Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

По его данным, фрагменты беспилотников разлетелись по девяти адресам. В результате в некоторых частных домах оказались задеты остекление и кровля.

Кроме того, зафиксированы повреждения газовой трубы и опоры линии электропередачи. Подача электроэнергии при этом не прерывалась.

В оперштабе подчеркнули, что пострадавших нет. На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.

Ранее сообщалось, что силы и средства ПВО с 08:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 100 украинских БПЛА над регионами России и акваториями Азовского и Чёрного морей.

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