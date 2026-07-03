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Галузин: Требование главы МИД Украины сесть за стол переговоров звучит абсурдно

Требование главы МИД Украины Андрея Сибиги «сесть за стол переговоров» звучит абсурдно. Об этом в пятницу, 3 июля, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Требование главы МИД Украины Андрея Сибиги «сесть за стол переговоров» звучит абсурдно. Об этом в пятницу, 3 июля, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Ранее украинский политик утверждал, что «духа Анкориджа» якобы больше нет, поэтому Москве нужно ответить на предложения Киева.

— Парадокс в том, что до сих пор остается в силе утвержденное Зеленским еще в 2022 году решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете любых переговоров с Россией, — сказал дипломат.

По словам Галузина, прямые контакты между странами осуществлялись в 2025 году в Стамбуле, и «тот же Андрей Сибига объявил об одностороннем выходе Киева из этого процесса», передает РИА Новости.

По данным компании Gallup, две трети украинцев — 66 процентов — выступают за скорейшее начало переговоров с Россией. Не поддержали такую позицию лишь 24 процента граждан.

Глава Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, заявил, что самый главный вопрос, волнующий каждого человека в России, — это скорейшее завершение боевых действий.

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