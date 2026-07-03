Требование главы МИД Украины Андрея Сибиги «сесть за стол переговоров» звучит абсурдно. Об этом в пятницу, 3 июля, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
Ранее украинский политик утверждал, что «духа Анкориджа» якобы больше нет, поэтому Москве нужно ответить на предложения Киева.
— Парадокс в том, что до сих пор остается в силе утвержденное Зеленским еще в 2022 году решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете любых переговоров с Россией, — сказал дипломат.
По словам Галузина, прямые контакты между странами осуществлялись в 2025 году в Стамбуле, и «тот же Андрей Сибига объявил об одностороннем выходе Киева из этого процесса», передает РИА Новости.
По данным компании Gallup, две трети украинцев — 66 процентов — выступают за скорейшее начало переговоров с Россией. Не поддержали такую позицию лишь 24 процента граждан.
Глава Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, заявил, что самый главный вопрос, волнующий каждого человека в России, — это скорейшее завершение боевых действий.