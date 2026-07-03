Поджечь, утопить, залепить пеной: противотанковые решения СССР Второй мировой

После нападения нацистской Германии и ее сателлитов на СССР в июне 1941 года, захвата Прибалтики, Белоруссии, Молдавии, части Украины и блокады Ленинграда немецкие бронетанковые соединения и мотопехота при поддержке авиации к концу сентября вышли на дальние подступы к Москве. На этом направлении группа армий «Центр», помимо 1,8 млн солдат, более 14 тыс. орудий и минометов, а также 1,4 тыс. самолетов, собрала порядка 1,7 тыс. танков — основную ударную силу вермахта. К ноябрю наступающие нацистские части подошли к советской столице на расстояние до 80 км, а к началу декабря вплотную приблизились к городу с северо-запада.
Для защиты Москвы вокруг нее началось строительство оборонительных рубежей. В приказе об их создании отмечалось, что в первую очередь необходимо было возводить противотанковые препятствия. Итогом стали сотни километров противотанковых рвов, эскарпов и контрэскарпов, надолбов и лесных завалов, построенных жителями города и области.
«Звездочка Гориккера» для брюха танка.
На ближних подступах к столице и в городской черте массово ставились так называемые противотанковые ежи — препятствия из трех скрепленных между собой отрезков стального проката. Ежи как средство против танков были известны и раньше — более крупные, массивные и разборные шестиконечные стальные «звезды» изготавливали и ставили на оборонительных рубежах в 1930-х годах в Чехословакии. Но советский военный инженер Михаил Гориккер усовершенствовал их конструкцию. «Звездочка Гориккера» — так сначала называли изделие — могла не только задержать танк, но и вывести его из строя. Секретами модернизированного ежа были точно выверенные размеры, соотносящиеся с геометрией бронемашин, и принцип действия. Если танк пытался сдвинуть еж, тот уходил одним концом металлического элемента в грунт, а другим упирался в днище танка и приподнимал его, обездвиживая или даже повреждая.
Такие препятствия были эффективны при правильной установке. «Запрещается устанавливать ежи без заделки ног в грунт или без взаимного связывания их между собой», — гласили правила инженерного обеспечения обороны населенных пунктов. Устройство было чрезвычайно простым в производстве: рельсы или другие куски металла можно было нарезать и сварить на любом предприятии. Всего было изготовлено и установлено вокруг Москвы более 46 тыс. противотанковых ежей.
5 декабря 1941 года РККА начала Московскую стратегическую наступательную операцию, освобождая захваченные нацистами населенные пункты. За ней последовали другие наступления, и весной 1942 года советские войска освободили от противника Московскую, Тульскую области и частично — Калининскую и Смоленскую. Фашистский план молниеносной победы на восточном фронте «Блицкриг» провалился, а нацисты потерпели первое в ходе Второй мировой войны серьезное поражение.
В критический для страны момент Гориккер, как отмечается в сюжете Первого канала, не думал о патенте на свое изобретение. Командование объявило ему благодарность и наградило фотоаппаратом. Память о разработке была увековечена в 1966 году: у Ленинградского шоссе в черте современных Химок был установлен памятник в форме трех гигантских противотанковых ежей. Однако фамилии изобретателя на нем нет. Лишь в 2013 году на доме, где в послевоенные годы жил Гориккер, установили мемориальную доску.
Сжечь, ударить в «темечко».
Другим примером простого и действенного противотанкового средства стали зажигательные гранаты — бутылки, начиненные горючей смесью, прозванные «коктейлем Молотова». Через несколько дней после принятия на вооружение противотанкового ежа появилось постановление Государственного комитета обороны, предписывающее начать выпуск и применение таких гранат.
Эффективный состав смеси предложил советский ученый-химик Семен Вольфкович. Его «коктейль» самовоспламенялся при контакте с кислородом (когда бутылка разбивалась о танковую броню), а затем несколько минут горел, выделяя к тому же ядовитый оксид фосфора. За годы войны советские войска уничтожили зажигательными гранатами около 2,5 тыс. танков и самоходок, более 2,5 тыс. укреплений и сотни автомашин.
Еще одна «выстрелившая» военная инновация — малокалиберные кумулятивные авиабомбы ПТАБ-2,5−1,5. Их стали массово применять самолеты-штурмовики Ил-2 в Курской битве с начала июля 1943 года. Знаменитый «летающий танк» ОКБ Ильюшина мог взять на борт 192 таких боеприпаса и при сбросе на бреющем полете плотно «засеивал» ими полосу 15×70 м. При массе всего 1,3 кг бомба уверенно пробивала броню вражеских машин там, где она была наиболее тонка, — сверху. В результате значительная часть новейших немецких «Тигров» и «Пантер» была уничтожена.
Залепить пеной, утопить.
Предлагались советскими изобретателями в первой половине 1940-х годов и необычные противотанковые средства, об успешном применении которых не сообщалось. О них в своей подборке рассказала Всероссийская патентно-техническая библиотека. Одно авторское свидетельство описывает способ неожиданного превращения местности в непроходимое для противника болото. Для этого в вырытые котлованы засыпался рыхлый грунт, а который закладывались трубопроводы. По ним в нужный момент закачивалась вода, и земля превращалась в плывун.
Кстати, реализована была гораздо более масштабная искусственная водная преграда, созданная по приказу Георгия Жукова, на тот момент командовавшего Западным фронтом. Она помешала нацистам окружить Москву в ходе наступления осенью — зимой 1941 года. Для этого советские специалисты изменили режим работы гидротехнических сооружений канала Волга — Москва и затопили поймы рек Сестра и Яхрома, задержав продвижение фашистских механизированных колонн. Чтобы противник не смог использовать покрытые льдом водоемы в качестве аэродромов, в их поверхность были вморожены колья.
В июле 1941 года в Бюро изобретений Госплана СССР была зарегистрирована заявка на способ обезвреживания танков и долговременных огневых точек путем забрасывания их липкой пеной. По мнению автора заявки, она бы затвердевала и образовывала плотную корку, мешающую военнослужащим видеть окружающую обстановку. Состав предлагалось метать ручными гранатами и артиллерийскими снарядами. В декабре 1941 года поступила заявка на изобретение выдвижных противотанковых надолбов. После установки они бы маскировались, а при приближении танка из устройств выскакивали подпружиненные плунжеры. Бронетехника наскакивала бы на них на полном ходу и застревала.
Проверка реальностью.
«Война — это великий проверяльщик всего, — выразил в беседе с ТАСС мнение кандидат исторических наук, научный редактор “Уралвагонзавода” (входит в концерн УВЗ Ростеха) Сергей Устьянцев. — Если какие-то средства, как бы они экзотично и красиво ни выглядели, не были применены на войне, это значит, что они либо негодные, либо не поддаются серийному производству. Война отодвигает всякую бюрократию в решении военных вопросов. На войне все, что эффективно, мгновенно идет в ход».
В качестве примера Устьянцев привел идею с пенными снарядами — по его мнению, вместо них можно было успешно применить огнемет: копоть от горящего бензина залепила бы смотровые приборы танков. К тому же огнемет более универсален — может использоваться против пехоты.
Эксперт отметил, что до 90% танков в сражениях тех лет подбивалось артиллерийскими орудиями — танковыми, противотанковыми, полевыми. Их калибр постоянно рос. «Основным средством поражения [танков] Второй мировой войны являлась пушка, — рассказал Устьянцев. — Мелкокалиберные специальные противотанковые пушки были опасны только на первом этапе войны, потому что дальше за счет усиления [танковой] защиты их из оборота практически вывели. У немцев практически исчезли пушки 37 мм, потом и 50 мм, у нас ушли на второй план “сорокапятки”.
Врага остановили защитники.
Эксперт заметил, что любые противотанковые средства бесполезны без мотивированных бойцов позади. «Была великолепная французская линия обороны: линия Мажино. Это не противотанковые рвы — это миллионы кубометров бетона и тяжелой артиллерии. Но у защитников не было сердца защищать», — сказал он. Где-то немецкие части ее просто обошли, где-то — взяли штурмом. «Всю линию брать не обязательно, важно в нескольких местах прорваться», — отметил Устьянцев.
«Ежи, рвы, надолбы бетонные, гранитные и все прочее не является существенным препятствием для танковых войск. Они просто дают хорошо подготовленному и вооруженному защитнику произвести прицельный выстрел: перед препятствием танк притормаживает», — объяснил научный редактор «Уралвагонзавода». «Я бы в этом памятнике за ежами поставил защитников», — сказал он, комментируя монумент из стилизованных противотанковых заграждений в Химках. «Главный, кто остановил танки, — это подготовленный, храбрый и нормально вооруженный защитник», — подытожил историк.
Виктор Бодров.