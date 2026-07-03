Поджечь, утопить, залепить пеной: противотанковые решения СССР Второй мировой

На ближних подступах к столице и в городской черте массово ставились так называемые противотанковые ежи — препятствия из трех скрепленных между собой отрезков стального проката. Ежи как средство против танков были известны и раньше — более крупные, массивные и разборные шестиконечные стальные «звезды» изготавливали и ставили на оборонительных рубежах в 1930-х годах в Чехословакии. Но советский военный инженер Михаил Гориккер усовершенствовал их конструкцию. «Звездочка Гориккера» — так сначала называли изделие — могла не только задержать танк, но и вывести его из строя. Секретами модернизированного ежа были точно выверенные размеры, соотносящиеся с геометрией бронемашин, и принцип действия. Если танк пытался сдвинуть еж, тот уходил одним концом металлического элемента в грунт, а другим упирался в днище танка и приподнимал его, обездвиживая или даже повреждая.