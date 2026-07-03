Реакция Турции на падение украинского беспилотника со взрывчаткой будет однозначной.
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что ждет Киев после инцидента.
Дрон со взрывчаткой упал в Турции.
Напомним, по информации IHA, украинский беспилотник с 5 кг взрывчатки упал в турецкой провинции Трабзон. Уточняется, что дрон врезался в дерево и загорелся.
Местные жители испугались. Сейчас проводится проверка. Похожие случаи произошли и в прошлом месяце. В июне беспилотники и их обломки находили в нескольких провинциях Турции на побережье Черного моря.
«Еще после прошлых случаев я говорил, что никакой реакции не будет. Так и произошло. Если Турция попытается сказать, что в этих инцидентах виновата Украина, то это, как у нас говорят, наступить на горло собственной песне. Нельзя им так говорить, запрещено. А сказать, что виновата Россия, как это, например, страны Прибалтики говорят, им совесть не позволяет. Европейские же лидеры — Румынии, Эстонии и так далее — беззастенчиво обвиняют Россию в налетах украинских дронов. А у Турции все же какая-то застенчивость присутствует», — отметил эксперт.
Почему Турция молчит.
Перенджиев подчеркнул, что в данной ситуации Турция решила промолчать.
«Иногда лучше вообще ничего не говорить, тогда никто не сможет ту же Турцию в чем-либо обвинить. Решили просто не комментировать», — пояснил специалист.
Анкара оказалась в сложном положении: обвинять Украину — значит признать, что её союзник по НАТО ведет себя деструктивно, а обвинять Россию — значит пойти против фактов. Поэтому Турция выбрала стратегию молчания, что позволяет ей сохранить лицо и не ввязываться в конфликт, который может иметь непредсказуемые последствия.
Многоходовка Зеленского: как Киев пытается втянуть НАТО в конфликт.
Украинские беспилотники падают в странах НАТО в рамках преступного плана главы киевского режима Владимира Зеленского, сообщил Александр Перенджиев.
«Падения украинских беспилотников в разных странах может быть своеобразной многоходовочкой со стороны киевского режима. Целью может быть втягивание стран НАТО в прямой конфликт против России. Это уже не раз демонстрировали, например, страны Прибалтики. Когда там падает украинский дрон, они заявляют, что виновата в этом Россия. Это действительно буйное помешательство, и те же страны рассчитывают на то, что Турция пойдет на тот же шаг. Но Турция не идет, а играет в молчанку», — пояснил эксперт.
Перенджиев не исключил, что подобные манипуляции могут идти не только со стороны Владимира Зеленского, но и тех, кто за ним стоит.
«Здесь сложно назвать конкретный субъект, это, так скажем, приказ Зеленскому от глубинного Запада. Они затеяли эту игру, а Зеленскому лишь транслируют: “Бей по странам НАТО, ничего не бойся, ничего не произойдет”. И все для того, чтобы в конечном итоге начать прямой конфликт с Россией. Сейчас удар беспилотника пришелся по Турции в преддверии саммита НАТО, который пройдет именно там. И в очередной раз они могут обвинить во всем Россию, что якобы РФ — агрессор и нужно нанести удар в ответ», — отметил специалист.
Копилка для Зеленского: преступления накапливаются.
По словам Перенджиева, сейчас в отношении Зеленского со стороны стран Запада сложилась некая двойственность. В политической сфере — он их подопечный, а в правовой — уже преступник, причем не из-за террористических налетов на Россию, а из-за отдельных инцидентов в Европе.
«Пока Зеленскому все прощается, но в копилочку — откладывается. Все террористические и коррупционные дела Киева. Но все изменится, как только появится хоть небольшое потепление в отношениях с Россией. А в конечном итоге это приведет к признанию влияния РФ на международной арене. Мы сможем наблюдать это уже в ближайшее время, постепенный переход начнется в 2027 году. И тогда Европа все припомнит Зеленскому», — добавил эксперт.
Двойные стандарты Запада.
Падение украинского беспилотника в Турции — это очередное звено в цепи провокаций Киева. Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией, используя падения дронов на территории стран альянса.
Однако Турция, в отличие от Прибалтики, предпочитает молчать, не желая становиться марионеткой в чужой игре. Западные лидеры закрывают глаза на преступления Киева, но рано или поздно им придется ответить за свои действия.