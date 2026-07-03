Унижение Зеленского: Киеву не удалось скрыть падение дрона ВСУ в Турции

«Еще после прошлых случаев я говорил, что никакой реакции не будет. Так и произошло. Если Турция попытается сказать, что в этих инцидентах виновата Украина, то это, как у нас говорят, наступить на горло собственной песне. Нельзя им так говорить, запрещено. А сказать, что виновата Россия, как это, например, страны Прибалтики говорят, им совесть не позволяет. Европейские же лидеры — Румынии, Эстонии и так далее — беззастенчиво обвиняют Россию в налетах украинских дронов. А у Турции все же какая-то застенчивость присутствует», — отметил эксперт.