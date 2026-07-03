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Командир Добрый показал комплект штурмовика для боя в Константиновке

В экипировку военных входят бронежилет, шлем, противогаз, саперная кошка и аптечка.

КОНСТАНТИНОВКА /Донецкая Народная Республика/, 3 июля. / ТАСС/. Командир роты 1-го батальона 1465-го мотострелкового полка в составе 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Добрый показал ТАСС набор экипировки штурмовика и рассказал, что входит в минимальную базовую комплектацию для выполнения боевой задачи в городских условиях в Константиновке.

«Это минимальная базовая экипировка для выполнения боевой задачи штурмовика: здесь бронежилет,, шлем, противогаз на случай возгорания или травли газом», — перечислил Добрый.

Он добавил, что в рюкзак кладется саперная кошка (инструмент — прим. ТАСС) для разминирования, моток прочной капроновой нити, чтобы обезопасить себя от противника, поставив растяжку с миной или гранатой.

«Лопату пехотную затачиваем бойцам со всех сторон. Нужно закапываться, чем глубже, тем лучше [и легче] рубить корни. Аптечка, в которой есть все необходимое, чтобы оказать себе помощь», — добавил он.

Далее, перечислил собеседник агентства, при себе боец имеет рацию с дополнительным комплектом аккумуляторов, а также надежный фонарик и компас. «Помимо этого дается еда, салфетки, вода и антидроновые костюмы. Штурмовику для выполнения боевой задачи этого достаточно», — добавил он.

Командир отметил, что на следующих этапах продвижения в городе штурмовые группы обеспечиваются всем необходимым с помощью БПЛА и такелажной командой, чтобы те успешно выполняли поставленные командованием полка задачи.

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