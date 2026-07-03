Крупнейшую закупку самолётов для радиоразведки на границе с РФ готовит НАТО

GlobalEye построен на базе бизнес-джета Bombardier Global 6500 и предназначен для обнаружения и сопровождения угроз в воздухе, на земле и на море. По данным источников агентства, Гайленкирхен в перспективе может стать базой крупнейшего в мире парка таких самолетов. Количество машин пока не раскрывается; один из собеседников заявил, что итоговый объем закупки может зависеть от выбора версии с возможностью дозаправки в воздухе.