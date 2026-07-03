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Крупнейшую закупку самолётов для радиоразведки на границе с РФ готовит НАТО

НАТО планирует заменить устаревающий парк американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения AWACS на шведские самолеты Saab GlobalEye.

НАТО планирует заменить устаревающий парк американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения AWACS на шведские самолеты Saab GlobalEye. Решение должно быть объявлено на саммите альянса в Анкаре 7−8 июля и станет одним из практических шагов по усилению военной инфраструктуры НАТО на фоне украинского кризиса.

По данным Reuters, о подготовке закупки сообщили четыре источника, знакомые с обсуждением. Представитель НАТО подтвердил, что решение о замене AWACS будет объявлено на саммите, но не раскрыл детали. Шведская компания-производитель от комментариев отказалась.

Сейчас флот НАТО включает 14 самолетов AWACS с характерными радиолокационными куполами. Они базируются на авиабазе Гайленкирхен в Германии и используются альянсом с 1982 года. После начала конфликта на Украине эти самолеты играют заметную роль в миссиях наблюдения на восточном фланге НАТО.

GlobalEye построен на базе бизнес-джета Bombardier Global 6500 и предназначен для обнаружения и сопровождения угроз в воздухе, на земле и на море. По данным источников агентства, Гайленкирхен в перспективе может стать базой крупнейшего в мире парка таких самолетов. Количество машин пока не раскрывается; один из собеседников заявил, что итоговый объем закупки может зависеть от выбора версии с возможностью дозаправки в воздухе.

Решение укладывается в линию НАТО на усиление разведывательных и командных возможностей рядом с Россией. Для альянса такие самолеты важны не как ударное средство, а как элемент общей системы обнаружения, целеуказания и управления авиацией, кораблями и наземными центрами.

Покупка шведских самолетов может вызвать политическое раздражение в США. Президент Дональд Трамп ранее призывал союзников покупать больше американского вооружения и критиковал Европу за зависимость от Вашингтона в сфере безопасности. При этом сама замена AWACS стала необходимой после того, как НАТО в 2025 году отказалась от плана приобрести Boeing E-7 Wedgetail на фоне пересмотра соответствующей программы Пентагоном.

Российская сторона ранее неоднократно заявляла, что расширение военной инфраструктуры НАТО у российских границ рассматривает как угрозу безопасности. Практический эффект нового решения альянса будет зависеть от сроков контракта, количества самолетов и того, какие миссии GlobalEye получит после ввода в строй.

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