В подполье заявили об участии в устранении полковника ВСУ Кононникова

«Не без помощи подполья был устранен командир 154-й отдельной механизированной бригады полковник Владимир Кононников. Подробности раскрывать не можем, однако мы сыграли не последнюю роль в его ликвидации. Для киевского режима это может стать настоящим откровением», — сказал собеседник агентства.