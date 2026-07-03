В подполье заявили об участии в устранении полковника ВСУ Кононникова

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Пророссийское подполье помогло устранить командира 154-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины Владимира Кононникова, участвовавшего во вторжении в Курскую область. Об этом ТАСС сообщили в подполье.
«Не без помощи подполья был устранен командир 154-й отдельной механизированной бригады полковник Владимир Кононников. Подробности раскрывать не можем, однако мы сыграли не последнюю роль в его ликвидации. Для киевского режима это может стать настоящим откровением», — сказал собеседник агентства.
Как сообщила 29 июня пресс-служба оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВCУ, Кононников был найден мертвым, обстоятельства его смерти пока не установлены. Он умер в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Подразделение Кононникова было переброшено для усиления группировки ВСУ в Курской области в августе 2024 года и участвовало в боях на территории региона.