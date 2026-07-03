Депутат Чаплин: получить налоговый вычет за спорт можно за родителей-пенсионеров

«Право на социальный налоговый вычет есть у граждан, которые официально работают и платят налог на доходы физических лиц. Получить возврат можно за расходы на спорт за себя, за своих детей до 18 лет (или до 24 лет, если они учатся очно), а также за своих родителей-пенсионеров — это нововведение 2026 года. Главное условие — оплачивать занятия должен именно тот, кто планирует заявлять вычет», — напомнил парламентарий.