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Депутат Чаплин: получить налоговый вычет за спорт можно за родителей-пенсионеров

В 2026 году получить налоговый вычет за занятия спортом стало ещё выгоднее и проще. Государство расширило перечень лиц, за которых можно вернуть часть средств, и упростило процедуру оформления. Об этом рассказал в беседе с RT Никита Чаплин, член комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Источник: RT на русском

В 2026 году получить налоговый вычет за занятия спортом стало ещё выгоднее и проще. Государство расширило перечень лиц, за которых можно вернуть часть средств, и упростило процедуру оформления. Об этом рассказал в беседе с RT Никита Чаплин, член комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Право на социальный налоговый вычет есть у граждан, которые официально работают и платят налог на доходы физических лиц. Получить возврат можно за расходы на спорт за себя, за своих детей до 18 лет (или до 24 лет, если они учатся очно), а также за своих родителей-пенсионеров — это нововведение 2026 года. Главное условие — оплачивать занятия должен именно тот, кто планирует заявлять вычет», — напомнил парламентарий.

РИА Новости.

Он добавил, что вычет предоставляется за услуги, которые входят в специальный перечень, утверждённый правительством.

«Сюда входят абонементы в фитнес-клубы и тренажёрные залы, занятия в бассейне и спортивных секциях, индивидуальные тренировки с тренером, участие в официальных физкультурно-оздоровительных мероприятиях. Важно, чтобы организация или индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги, были включены в перечень Минспорта России», — предупредил депутат.

По словам Чаплина, перед оплатой лучше проверить наличие клуба в этом списке.

«Максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет за год, составляет 150 тыс. рублей. Это общий лимит для всех социальных вычетов на лечение, обучение и фитнес. Размер возврата зависит от вашей ставки налога. Вычет можно получить за три последних года. Существует три способа оформления вычета. Самый удобный — упрощённый порядок через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Если спортивная организация передала данные о ваших оплатах в налоговую, то в кабинете появится предзаполненное заявление — останется только проверить его и подписать. Декларация и дополнительные документы не нужны», — рассказал собеседник RT.

Второй способ — через работодателя, разъяснил депутат.

«Можно получать вычет в течение года, не дожидаясь его окончания. Для этого нужно подать заявление в налоговую о подтверждении права на вычет, получить уведомление и передать его работодателю. Тогда с вашей зарплаты перестанут удерживать налог до исчерпания суммы вычета», — добавил Чаплин.

Третий способ — классический: по окончании года подать декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы в налоговую инспекцию, заключил он.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин объяснил в беседе с RT, как получить социальный вычет по расходам на благотворительность.

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