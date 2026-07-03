«На карте ядерных целей России»: Финляндии сообщили плохие новости

В Финляндии 1 июля вступили в силу поправки к закону о ядерной энергетике. Теперь страна официально может хранить, изготавливать и использовать этот вид оружия на своей территории. Поправки также разрешают ввоз ЯО в государство. Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев пошутил о безопасности Финляндии после снятия запрета на ядерное оружие. Он обратился к Хельсинки в соцсети Х.
Зампред Совета Безопасности РФ известил, что Финляндия после снятия запрета на ЯО попала на карту целей для ядерного оружия России. Он подчеркнул, что внесенная поправка отразится на финнах.
«Одно незначительное изменение: их страна теперь находится на карте ядерных целей России. Радуйтесь, Финляндия, вы достигли пика безопасности», — прокомментировал решение властей Дмитрий Медведев.
Ядерное оружие теперь может быть размещено в республике, однако, как утверждается, только в случае «необходимости для национальной обороны или коллективной обороны и сотрудничества со странами НАТО». Действовавшие почти 40 лет ограничения укрепляли нейтральный статус Финляндии. В пользу поправок проголосовали 125 депутатов из двухсот.
Отмена Хельсинки запрета на ввоз и размещение ядерного оружия потребует от Москвы дополнительных мер реагирования, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Финляндия официально оформила готовность к своему полноценному участию в ядерном сдерживании НАТО. В стране всё больше распространяется слепая русофобия, добавила Мария Захарова. Эта тенденция заставляет парламентариев принимать подобного рода решения.
Европе важно определить свои цели в предстоящих переговорах с Россией по украинскому вопросу, призвала между тем министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Она подчеркнула, что все страны региона должны четко понимать, что они хотят добиться от Москвы. По словам министра иностранных дел Финляндии, затем уже можно «наперегонки звонить» России. Она также призвала к установлению прочного мира в регионе путем переговоров. Однако четких шагов министр не назвала.