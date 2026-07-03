«На карте ядерных целей России»: Финляндии сообщили плохие новости

Европе важно определить свои цели в предстоящих переговорах с Россией по украинскому вопросу, призвала между тем министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Она подчеркнула, что все страны региона должны четко понимать, что они хотят добиться от Москвы. По словам министра иностранных дел Финляндии, затем уже можно «наперегонки звонить» России. Она также призвала к установлению прочного мира в регионе путем переговоров. Однако четких шагов министр не назвала.