В покушении на Ермолаева в Монако заподозрили украинку

Подозреваемой в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако оказалась украинка, проживающая в Германии.
Как сообщает France Info, женщине около 30 лет. Она является основной фигуранткой дела о взрыве, в результате которого пострадал Ермолаев и его семья.
«Основной подозреваемой по делу о взрыве, который произошёл в Монако и привёл к ранению украинского олигарха и его семьи, оказалась женщина украинского происхождения», — говорится в публикации.
По информации телеканала, после совершения преступления подозреваемая направилась во французскую коммуну Босолей, а затем вместе с сообщниками скрылась на территории Италии.
Вечером 29 июня мощный взрыв прогремел на улице в Монако, в результате пострадали три человека, двое из них получили серьёзные ранения.