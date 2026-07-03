Нурмагомедов считает, что судья отменил чистый гол Хорватии в матче с Португалией на ЧМ-2026

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Португалии над Хорватией в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026.
«Был ли офсайд? По моему мнению не был, это был чистый гол хорватов (могу ошибаться), но это моё личное мнение. Но Португалия точно не играла хуже хорватов и заслужила пройти дальше», — написал Хабиб в Telegram-канале.
Встреча на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто завершилась со счётом 2:1.
На 13-й компенсированной минуте хорваты сравняли счёт благодаря голу Йошко Гвардиола, но этот мяч отменили после вмешательства VAR.
Таким образом, Португалия вышла в ⅛ финала турнира, где сыграет с Испанией. Матч состоится 6 июля.
Ранее сообщалось, что Роналду надел футболку с номером Жоты после победы над сборной Хорватии на ЧМ‑2026.