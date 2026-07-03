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Нурмагомедов считает, что судья отменил чистый гол Хорватии в матче с Португалией на ЧМ-2026

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Португалии над Хорватией в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026.

Источник: RT на русском

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Португалии над Хорватией в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026.

«Был ли офсайд? По моему мнению не был, это был чистый гол хорватов (могу ошибаться), но это моё личное мнение. Но Португалия точно не играла хуже хорватов и заслужила пройти дальше», — написал Хабиб в Telegram-канале.

Встреча на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто завершилась со счётом 2:1.

На 13-й компенсированной минуте хорваты сравняли счёт благодаря голу Йошко Гвардиола, но этот мяч отменили после вмешательства VAR.

Таким образом, Португалия вышла в ⅛ финала турнира, где сыграет с Испанией. Матч состоится 6 июля.

Ранее сообщалось, что Роналду надел футболку с номером Жоты после победы над сборной Хорватии на ЧМ‑2026.