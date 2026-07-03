Боец ВС РФ в одиночку отбился от пяти дронов ВСУ

По информации ведомства, в момент атаки Резиков двигался в направлении назначенной точки сбора, будучи полностью экипированным. При преодолении открытого участка местности он услышал приближение дрона ВСУ. Быстрым перекатом боец уклонился от беспилотника, который взорвался поблизости. Затем, сбросив бронежилет и рюкзак, он метнул в следующий дрон свое оружие и снова перекатился. Второй беспилотник, промахнувшись, совершил повторный заход. Резиков оказался в опасной близости от взрыва, в результате чего получил серьезное ранение правой ноги. Он самостоятельно оказал себе первую помощь и продолжил движение к позициям.