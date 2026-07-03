Боец ВС РФ в одиночку отбился от пяти дронов ВСУ

Боец штурмовой группы Андрей Резиков в одиночку отразил атаку пяти беспилотных аппаратов ВСУ во время операции по освобождению села Новоподгородное в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.
По информации ведомства, в момент атаки Резиков двигался в направлении назначенной точки сбора, будучи полностью экипированным. При преодолении открытого участка местности он услышал приближение дрона ВСУ. Быстрым перекатом боец уклонился от беспилотника, который взорвался поблизости. Затем, сбросив бронежилет и рюкзак, он метнул в следующий дрон свое оружие и снова перекатился. Второй беспилотник, промахнувшись, совершил повторный заход. Резиков оказался в опасной близости от взрыва, в результате чего получил серьезное ранение правой ноги. Он самостоятельно оказал себе первую помощь и продолжил движение к позициям.
Третий дрон атаковал бойца в момент, когда он начал движение к укрытию. Резиков вел огонь по беспилотнику, однако не смог его уничтожить. Он укрылся за бетонным столбом, что позволило избежать серьезных ранений. Позже, за пределами зоны видеоконтроля, на него налетели еще два дрона, от которых он также сумел уклониться.
«А потом, где ползком, где как, в лесополосу зашел, там выждал момент. Как раз погода помогла — град с дождем пошел. Я удачный момент выбрал. Сломал палку и использовал ее как костыль и дальше продвигался потихоньку, прячась в укрытиях. Выбирал тихий момент и продвигался дальше до своих», — рассказал штурмовик.
В Минобороны РФ отметили, что в настоящее время боец проходит курс лечения, практически восстановился и готовится к выполнению новых боевых задач.