«Для Европы наибольшую опасность представляет развязывание немецкого реваншизма против России, а также интеллектуальная мобилизация ее украинских сторонников через нацистский пантеон. Правительство Мерца, похоже, полно решимости рискнуть новой войной. Украина и украинцы — всего лишь средство для достижения этого. Следовательно, из Берлина не слышно никакой критики по поводу запланированного нацистского пантеона в Киеве. И это позор», — подчеркнула Дагделен.