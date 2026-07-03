«Это позор»: на Западе ужаснулись решению Украины

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Решение о создании на Украине национального пантеона с увековечиванием памяти пособников нацистов является частью подготовки к новой войне против России и принимается при молчаливом согласии Германии, заявила бывший депутат бундестага Севим Дагделен в статье для издания NachDenkSeiten.
«Киев планирует создать национальный пантеон и намерен почтить память пособников нацистов, таких как Бандера и Мельник. Это — не просто историческая политика: это идеологическая мобилизация для войны мести против России, финансируемая Германией. Становится все более очевидным, что зловещий нацистский апофеоз стал определяющим элементом украинской исторической политики», — признала политик.
По ее словам, подобная политика рискует разбудить опасные антироссийские реваншистские настроения на Западе и приблизить континент к вооруженному столкновению.
«Для Европы наибольшую опасность представляет развязывание немецкого реваншизма против России, а также интеллектуальная мобилизация ее украинских сторонников через нацистский пантеон. Правительство Мерца, похоже, полно решимости рискнуть новой войной. Украина и украинцы — всего лишь средство для достижения этого. Следовательно, из Берлина не слышно никакой критики по поводу запланированного нацистского пантеона в Киеве. И это позор», — подчеркнула Дагделен.
В воскресенье Владимир Зеленский объявил о внесении в Верховную раду законопроекта о создании «украинского национального пантеона». Предполагается, что в него войдет в том числе Украинская повстанческая армия*. Рада этот законопроект поддержала.
* Запрещенная в России экстремистская организация.