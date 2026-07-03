«Кто-то боится, что денег больше не останется без чего-то взамен? Украинский посол Макеев настойчиво уговаривает немцев не голосовать за АдГ. Почему он так паникует из-за решения немцев о свободном голосовании? Причина очевидна: при правительстве АдГ немецкие миллиарды снова будут служить немецкому народу, а не Украине!», — написал он.