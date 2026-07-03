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«Кто-то боится». В Германии обрушились на посла Украины

Депутат Фронмайер: посол Украины боится победы АдГ из-за денег.

Источник: www_ria_ru

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус-Корнел Фронмайер раскритиковал в соцсети Х позицию посла Украины Алексея Макеева.

«Кто-то боится, что денег больше не останется без чего-то взамен? Украинский посол Макеев настойчиво уговаривает немцев не голосовать за АдГ. Почему он так паникует из-за решения немцев о свободном голосовании? Причина очевидна: при правительстве АдГ немецкие миллиарды снова будут служить немецкому народу, а не Украине!», — написал он.

На прошлой неделе украинский посол в Германии Алексей Макеев пожаловался, что не может влиять на немецких избирателей из-за растущей популярности оппозиционной правой партии АдГ.

Представители политсилы неоднократно выступали за налаживание российско-немецкого диалога и призывали к проведению переговоров по украинскому конфликту.