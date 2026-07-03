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Вашингтон накроет жара до 45 в ближайшие дни

Синоптики предупредили о смертельной жаре в Вашингтоне в конце недели.

ВАШИНГТОН, 3 июл — РИА Новости. Температура в столице США Вашингтоне может подняться до 45 градусов по Цельсию в конце этой недели, предупреждает Национальная метеорологическая служба США.

Экстремальная жара в столичном регионе ожидается в пятницу и субботу с 10 утра до 8 вечера.

«Каждый день ожидается опасная жара со значениями индекса тепла от 110 до 113 градусов по Фаренгейту (43−45 градусов по Цельсию — ред.)», — говорится в заявлении службы.

Кроме того, ожидается повышенная влажность, что увеличивает риск теплового удара. Метеослужба также просит сохранять бдительность в транспорте: внутри закрытых автомобилей температура становится смертельной за несколько минут.

В четверг, 2 июля, в Вашингтоне был зафиксирован абсолютный температурный рекорд для этой даты — 38,9 градусов по Цельсию. Этот трехдневный период с четверга по субботу, возможно, станет самым жарким в столице с 1930 года.

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