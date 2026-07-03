Загитову обвинили в отношениях с женатым мужчиной

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова попала в громкий скандал.
В мае стало известно о том, что фигуристка состоит в отношениях с внуком главы Росгвардии Виктора Золотова и сыном продюсера Юрия Чечихина. Вместе с ним она посетила боксёрский поединок Дмитрия Бивола.
После этого появилась информация о том, что возлюбленный Загитовой может быть женат, а также имеет ребёнка. Пользователи нашли страницу Дарьи Подопригоры, которая в 2023 году вышла замуж за Чечехина. В её соцсетях сохранились фото и видео с мужчиной.
«Это ж мужик Загитовой», — написал в комментариях один из подписчиков Дарьи.
«Ей не впервой с женатыми возиться», — ответила Подопригора.
Напомним, что Загитова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), а также победительница финала Гран-при. Кроме того, в её активе серебро Олимпийских игр 2018 года в командном турнире.
Ранее министр спорта Татарстана заявил, что обучение детей в школе Загитовой начнётся 1 сентября.