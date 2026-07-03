Загитову обвинили в отношениях с женатым мужчиной

После этого появилась информация о том, что возлюбленный Загитовой может быть женат, а также имеет ребёнка. Пользователи нашли страницу Дарьи Подопригоры, которая в 2023 году вышла замуж за Чечехина. В её соцсетях сохранились фото и видео с мужчиной.