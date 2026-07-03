Юбилей с особым смыслом: Башпотребсоюз отправил на СВО очередной гумконвой

Несмотря на тяжелые времена, на то, что идет спецоперация, угроз продовольственной безопасности нет. Особую роль в обеспечении жителей Башкирии качественной сельхозпродукцией играет Башпотребсоюз. Общественная организация, объединяющая около 2,5 тысячи работников и более 10 тысяч пайщиков, по итогам прошлого года достигла общего оборота более 7 миллиардов рублей. Башпотребсоюз остается одним из островков стабильности в мире, где экономические штормы затрагивают даже самые устойчивые компании.
В этом году Союз потребительских обществ республики отмечает свой 110-летний юбилей. В день своего юбилея кооперативное общество предпочло пышным торжествам и гуляньям важное дело — помощь защитникам Родины.
Не сосчитать, сколько партий гуманитарной помощи отправляла организация на СВО, а вот автомобиль «УАЗ Патриот» для бойцов стал пятнадцатым. В гумконвой также вошли два мотоцикла «Эндуро», продукты и все необходимые вещи, привезенные из районов республики. С первых дней начала СВО потребительские общества активно поддерживают спецоперацию. За такую позицию и вклад в укрепление взаимодействия с Вооружёнными силами председатель совета Башпотребсоюза Венер Ильясов, а также ряд руководителей райпо республики были награждены медалью Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества».
На торжественной отправке Венер Ильясов отметил, что сегодня два юбилея в организации.
«110 лет назад на башкирской земле началась история нашего союза — тогда потребительские общества были объединены в единую структуру. Второй юбилей — сегодня мы отправляем на передовую 15-й автомобиль от Башпотребсоюза. Наши машины стали надёжными помощниками в выполнении боевых задач и укреплении обороноспособности рубежей страны. Выражаю искреннюю уверенность в том, что и эта техника поможет сохранить жизни наших бойцов и приблизить долгожданную победу. Наш общий долг — сплотиться и всеми силами поддержать тех, кто сегодня с честью защищает будущее нашей России», — сказал Венер Ильясов.
Первый заместитель министра торговли и услуг РБ Василий Таболин высоко оценил деятельность Башпотребсоюза, отметив, что он занимает ведущие позиции в стране.
«6-я позиция в рейтинге кооперативных обществ действительно говорит о большом результате. Меняются поколения, меняется правительство, система кооперации развивается и идёт дальше. Продукт, который вы создаёте, не просто качественный, он ещё и доступный для всех слоёв населения. И сегодня в этой непростой экономической ситуации ваш вклад в целом в продовольственную безопасность нашего региона он очень велик. Те отдалённые малые населённые пункты, куда никогда не приедет крупный ритейл, но где проживают наши граждане, зачастую маломобильные, пожилые, туда приходите вы. Хочу поблагодарить вас за тот вклад, который вы делаете в общую победу, за те гуманитарные конвои, которые вы отправляете на специальную военную операцию, участвуете в создании и отправке других гуманитарных конвоев. Это не просто вклад в общую победу, это реально сохранённые жизни наших земляков», — сказал Таболин.
Забирать ценный груз из-за «ленточки» приехал заместитель командира батальона 334-го полка, боец с позывным «Обвес». В разговоре с корреспондентом «Башинформа» «Обвес» поделился, что такие «УАЗы» с пикапом очень удобны на передовой: в кузов можно ставить пулемёт, перевозить личный состав или продовольствие.
«Самое главное, машина полноприводная, грязеустойчивая. Для задач спецоперации самое то, — говорит боец. — В нашем батальоне служат более сотни бойцов из Башкирии. Башпотребсоюз уже два года вплотную работает с нами. Какая бы нам помощь ни нужна была, всегда готов помочь. Потребительские общества с различными направлениями бизнеса, поэтому мы в одном месте получаем разностороннюю помощь. Вот меня из воинской части специально отправили в Уфу, чтобы забирать гуманитарный груз».
Наш собеседник тоже оказался уроженцем Башкирии. Он — кадровый военный, с 2014 года следил за ситуацией на Донбассе, и с началом СВО решил отправиться на передовую. За мужество и отважную службу в зоне СВО был удостоен ордена Мужества, медалей «За отвагу» и «За боевые отличия».
В этот день на торжественную отправку собрались председатели потребительских обществ со всей республики. Многие из них уже достаточно солидного возраста, возглавляют райпо на местах еще со времен Советского Союза.
Среди них — председатель совета Кармаскалинского райпо Равис Хазиев, который привёз легендарные кармаскалинские хлебобулочные изделия.
«Бойцы сами просят вкусную еду родного края. Вон они перед вами — наши кондитерские изделия отправляются ящиками. Также мы все участвовали в покупке автомобилей, это уже пятнадцатая машина, и мы стараемся участвовать в каждом сборе, перечисляем деньги. Кроме того, наш район снабжает бойцов сухарями», — рассказывает он.
Хазиев отмечает, что только за последние три года Кармаскалинское райпо оказало гуманитарную помощь бойцам на сумму более трёх миллионов рублей. Поддержка не ограничивается только фронтом.
«У нас есть, к сожалению, и погибшие. Мы смотрим за их семьями, помогаем с дровами или чем-то ещё, на каждый праздник передаём детям бойцов подарки. Тех, кто служит, мы не оставляем — это святое дело, защита Родины. Мы помогаем и будем помогать. Мы должны победить!» — говорит аксакал Башпотребсоюза.
Особенно трогательной является история председателя совета райпо Краснокамского района Фриды Фарраховой. Её сын, мобилизованный в 2022 году, героически погиб на Донбассе весной этого года. Ему бы исполнился 41 год в августе.
«Он был штурмовиком, после ранения его посадили водителем, возил снаряды на передовой. Его позывной был “Кувалда”. Это невосполнимая утрата… — с горечью рассказывает Фрида Фаррахова. — Сколько посылок отправляли, столько бронежилетов, всего-всего. Мы помогаем через Башпотребсоюз и через свой район. Собираем посылки, перечисляем деньги, а когда наши бойцы приезжают в отпуск, мы даём им продукты на дорогу, угощаем. В каждом районе помогают, мы отправляем продукты всем, даже водителей кормим, кто возит груз».
Председатель совета Буздякского райпо Клара Яфаева, посвятившая этой системе 52 года жизни, также активно участвует в поддержке.
«Деньгами помогаем и продуктами питания. У нас в райпо столовые, магазины, имеется собственное производство, все они собирают посылки для бойцов. Маскировочные сети, одеяла для эвакуации, продукты питания, медикаменты отправляли», — говорит Клара Яфаева.