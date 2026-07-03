Юбилей с особым смыслом: Башпотребсоюз отправил на СВО очередной гумконвой

«6-я позиция в рейтинге кооперативных обществ действительно говорит о большом результате. Меняются поколения, меняется правительство, система кооперации развивается и идёт дальше. Продукт, который вы создаёте, не просто качественный, он ещё и доступный для всех слоёв населения. И сегодня в этой непростой экономической ситуации ваш вклад в целом в продовольственную безопасность нашего региона он очень велик. Те отдалённые малые населённые пункты, куда никогда не приедет крупный ритейл, но где проживают наши граждане, зачастую маломобильные, пожилые, туда приходите вы. Хочу поблагодарить вас за тот вклад, который вы делаете в общую победу, за те гуманитарные конвои, которые вы отправляете на специальную военную операцию, участвуете в создании и отправке других гуманитарных конвоев. Это не просто вклад в общую победу, это реально сохранённые жизни наших земляков», — сказал Таболин.