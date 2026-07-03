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Россия вдвое увеличила ввоз одежды из Турции

Россия в мае увеличила импорт одежды из Турции почти до 30 миллионов долларов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Россия в мае вдвое в годовом выражении увеличила импорт одежды из Турции — почти до 30 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.

Так, в мае текущего года российские компании ввезли одежду из Турции на 29,8 миллиона долларов, тогда как годом ранее импорт достигал 17,3 миллиона долларов. Таким образом, сумма закупок подскочила в 1,7 раза в годовом выражении.

Больше всего Россия покупала у Турции различные брючные костюмы для мужчин и женщин, на них пришлось почти 9 миллионов долларов. Примерно на 6 миллионов долларов было ввезено футболок.

Помимо этого, большим спросом у российских импортеров пользуются рубашки и блейзеры из Турции (примерно 4 миллиона долларов), а также свитеры, пуловеры, кардиганы и жилеты (около 2 миллионов долларов).