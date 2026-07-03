Генерал Липовой: Киев влез в долги, которые будут погашать еще не родившиеся

«Европа под благим поводом и предлогом помощи непосредственно Украине давно эту помощь превратила в бизнес, в коммерческие проекты, из которых извлекает деньги. Все те кредиты, которые выделяются якобы Украине, Украина не видит. Они все остаются в Европе. Они уходят по военным предприятиям Европы. Фактически вкладываются в экономику Европы. Но за них чисто гипотетически придется расплачиваться Украине и тем детям, которые сегодня еще фактически не родились. Украина залезает в такую долговую яму, из которой практически уже выбраться не удастся», — сказал он.