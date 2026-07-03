Генерал Липовой: Киев влез в долги, которые будут погашать еще не родившиеся

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Внешний долг Украины вырос настолько, что его погашением будет заниматься поколение тех граждан страны, которые еще не родились. Таким мнением с ТАСС поделился председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Герой России генерал-майор Сергей Липовой.
«Европа под благим поводом и предлогом помощи непосредственно Украине давно эту помощь превратила в бизнес, в коммерческие проекты, из которых извлекает деньги. Все те кредиты, которые выделяются якобы Украине, Украина не видит. Они все остаются в Европе. Они уходят по военным предприятиям Европы. Фактически вкладываются в экономику Европы. Но за них чисто гипотетически придется расплачиваться Украине и тем детям, которые сегодня еще фактически не родились. Украина залезает в такую долговую яму, из которой практически уже выбраться не удастся», — сказал он.
По словам Героя России, предприятия по производству вооружения и военной техники, которые открываются на территории стран ЕС, фактически уничтожают как население Украины, так и ее экономику. «Сложилась такая ситуация, о которой Евросоюз мечтал более 30 лет. Как так сделать, чтобы с Россией не воевать [напрямую], но воевать чужими руками. И это у них получилось», — добавил Липовой.
Ранее ТАСС опубликовал подсчеты, основанные на данных министерства финансов Украины, из которых следует, что государственный внешний и внутренний долг страны с начала 2022 года вырос более чем в два раза — с $97,96 млрд до $208,97 млрд. Отмечалось, что особенно сильно увеличилась внешняя задолженность — с $57,2 млрд до $162,73 млрд, то есть почти в три раза. Около $10 млрд из этой суммы Украина должна МВФ, остальное — различным странам из числа своих союзников.
Ранее в Верховной раде подсчитали, что на выплату только имеющейся задолженности может потребоваться около 35 лет.