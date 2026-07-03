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ТАСС: жители сел Черниговской области отказались освобождать дома для нужд ВСУ

В российских силовых структурах отметили, что речь идет о населенных пунктах Чайкино и Карабани.

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Жители сел Чайкино и Карабани в Черниговской области отказались от эвакуации и освобождения домов для нужд ВСУ. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«В Черниговской области все жители приграничных сел Чайкино и Карабани отказались от обязательной эвакуации и освобождения своих домов для нужд ВСУ», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что староста этих населенных пунктов был вынужден взять со всех жителей письменный отказ от эвакуации и выполнения требования украинского военного командования.

Ранее в силовых структурах ТАСС рассказали, что жители последних этажей многоквартирных домов в Черниговской области получили предписания покинуть квартиры для размещения там операторов БПЛА ВСУ.

Власти Украины часто объявляют об обязательной или принудительной эвакуации из населенных пунктов, расположенных вблизи зоны боевых действий, мотивируя это вопросами безопасности. В то же время в МВД Украины признают, что при этом власти нередко сталкиваются с нежеланием людей выезжать.

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