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ТАСС: ВСУ постоянно перебрасывают резервы для удержания Белого Колодезя

В российских силовых структурах сообщили, что ВС РФ уничтожили в населенном пункте большую часть украинских националистов из состава 159-й отдельной механизированной бригады.

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Командование ВСУ для удержания поселка Белый Колодезь постоянно перебрасывает к нему резервы из тыловых районов Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Большинство украинских националистов из состава 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ были уничтожены нашими войсками именно в поселке Белый Колодезь, для удержания которого противник постоянно перебрасывает резервы из тыловых районов Харьковской области», — отметил собеседник агентства.