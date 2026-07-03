МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Командование ВСУ для удержания поселка Белый Колодезь постоянно перебрасывает к нему резервы из тыловых районов Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Большинство украинских националистов из состава 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ были уничтожены нашими войсками именно в поселке Белый Колодезь, для удержания которого противник постоянно перебрасывает резервы из тыловых районов Харьковской области», — отметил собеседник агентства.